domingo 04 de octubre de 2026
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4 de octubre de 2026
Por otro triunfo.

Los Andes visita a Godoy Cruz en Mendoza en un duelo clave por la Primera Nacional

Los Andes tendrá una parada brava en Mendoza, cuando se enfrente a Godoy Cruz este domingo desde las 18 por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional.

Los Andes visita a Godoy Cruz en un choque clave.

Los Andes visita a Godoy Cruz en un choque clave.

Los Andes visita a Godoy Cruz de Mendoza este domingo desde las 18 por la fecha número 32 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro, que contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, es crucial para las aspiraciones de ambos en el tramo final del torneo.

Luego de la última victoria ante Morón en el Eduardo Gallardón, el equipo dirigido por César Monasterio se sacó la espina y pudo volver al triunfo tras diez fechas. Ahora, buscará los tres puntos ante un equipo que lucha por los primeros puestos. El partido no será para nada sencillo, aunque las aspiraciones de Los Andes por ubicarse en puestos de reducido es el objetivo.

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El Milrayitas se ubica noveno con 40 puntos, producto de 9 triunfos, 13 empates y 9 derrotas. Por ahora se ubica fuera de la clasificación al reducido y para colmo de males, Ciudad Bolívar le ganó a Acassuso por 1 a 0 y estiró la diferencia a cinco unidades en la lucha por ingresar dentro de los 8 mejores de la Zona A de la Primera Nacional.

Cómo llega Godoy Cruz al choque ante Los Andes

El Tomba continúa su camino ascendente en la Primera Nacional. Más allá del empate en la última fecha ante Racing de Córdoba por 2 a 2, el equipo dirigido por Pablo De Muner dejó escapar puntos valiosos en su lucha por acercarse a la cima, aunque atraviesa un buen presente en el campeonato.

Godoy Cruz llega a esta instancia con un objetivo claro, terminar lo más arriba posible para intentar conseguir el liderazgo que le permita disputar una final directa por el ascenso. De lo contrario, deberá afrontar el Reducido.

El Tomba se encuentra a ocho puntos del líder y a cinco de Deportivo Morón, que ocupa el segundo lugar. Deportivo Madryn también se metió en la pelea por los primeros puestos, aunque cuenta con un partido más y suma la misma cantidad de unidades que el Expreso: 53. El equipo llegó a Córdoba después de conseguir cuatro triunfos consecutivos y actualmente acumula cinco partidos sin perder.

Probables formaciones

Godoy Cruz (Mendoza): Juan Strumia; Francisco Gerometta, Federico Milo,Tomas Rossi,Diego Viera; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Felipe Cairus, Santiago Martínez o Benjamín Schamine; Martín Pino, Antonio Guerrero. DT: Pablo de Muner.

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Iván Peter Martínez Grance; Juan Manuel Vázquez, Gabriel Cañete, Axel Valdez Chamorro, Facundo Villarreal; Mario Galeano o Franco Tisera, Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Hora: 18.00

Arbitro: Maximiliano Mascheroni.

Transmisión: LPF Play.

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