Turdera: la copista del Museo del Prado donó arte a la salita de su barrio

Turdera es el barrio que vio crecer a Marcela Cifré , la única copista argentina del Museo del Prado que con profundo amor por sus raíces, donó a la salita de primeros auxilios de su barrio una de sus obras especialmente creada para que los pacientes aprecien la imagen del General San Martín en la sala de espera.

El viernes pasado llevó la obra única al espacio de salud ubicado en Avenida Luis Puig 390, esquina Santo Tomás, Turdera y los que visiten el lugar ya van a poder apreciar la obra de arte que es "una copia del original del pintor español, Rafael Cuenca Muñoz que está en el Club Español de Buenos Aires", según contó la artista plástica y diseñadora.

Cifré terminó la obra que personifica de cuerpo entero al General San Martín hace un mes y relató que le llevó un mes y medio terminar el cuadro para la sala que justamente lleva el nombre del libertador de la Patria.

La artista que quiso dejar su obra en el barrio de Turdera contó que quería colaborar de alguna manera con el lugar que la vio crecer. Ella nació en Temperley, pero se crió en Turdera, fue al Colegio Santa Inés y toda su familia es de allí. "Cuando surgió toda la movida de la Turderita que es un espacio que da a conocer todo lo que sucede en la zona, decidí que tenía que sumar historia y arte, así fue quise dejar la obra en un lugar significativo para la ciudad", explicó.

Primero Cifré había pensado en dejar una de sus obras en la parroquia San Pablo de Turdera en el marco del aniversario, pero la fecha pasó y entonces pensó enseguida en otro de los lugares históricos que es la salita de primeros auxilios General Don José de San Martín que tiene más de 80 años de trayectoria en la zona.

"No descarto lo de la parroquia, pero estoy con mucha preparación de obras para 2027 y no me quiero comprometer sin tener la certeza que voy a cumplir", aseguró sobre si en algún momento podría haber una segunda obra de arte de Cifré en Turdera.

Durante la entrega recibieron a la artista las autoridades de la sala. "Fue un acto muy familias porque conozco a muchos de ellos hace años y me acompañó el arquitecto, Hugo Rodríguez, responsable de patrimonio del Club Español de Buenos Aires", contó.

La salita está abierta todos los días de 8 a 18, así que los que se acerquen ya podrán ver la obra que está expuesta y a partir de ahora será parte de la salita histórica del barrio.

La importancia de donar su arte al barrio

Cifré se ha parado frente a muchísimas obras de arte originales para hacer esa copia fiel que muy pocos pueden realizar. Su talento la ha llevado a postularse en el Museo del Prado del Madrid donde inmediatamente la incluyeron en su staff para convertirse en la primera copista argentina en ese lugar de tanta importancia.

Por eso, decidir qué obra donar para su barrio fue especial para ella y aseguró que lo hizo con un objetivo: "Permanecer donde crecí". Sobre la elección que sea el General San Martín dijo que es un prócer que está muy relacionado con Turdera y destacó: "Ojalá cuando la gente se siente en la sala de espera, al menos tenga un prócer valioso, allí presente para que los acompañe".

Respecto a este tipo de donación que nace de su corazón y de su amor hacia Turdera, recalcó que se hace para "dar sin esperar nada a cambio" y con ese gesto Cifré sabe que su arte estará siempre vigente en el lugar que la formó desde muy temprana edad.

Lo que viene para la artista

Actualmente, Cifré está trabajando en el Museo Larreta de la Ciudad de Buenos Aires copiando cuadros y el año que viene espera armar una muestra con maestros copiados por ella.

También prepara otras exposiciones para este año y en 2027 va a viajar a España para continuar con su trabajo de copista en el Museo del Prado en Madrid, pero aseguró que hasta que llegue ese momento continúa con sus clases, seminarios, charlas y visitas guiadas en el Club Español de Buenos Aires donde es parte de la comisión de cultura.

"Sigo avanzando en cada proyecto, trabajando para eso, para preparar las exposiciones y seguir pintando como siempre", concluyó. Para más información sobre la artista seguirla en @marcelacifre