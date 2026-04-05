La salita de Turdera con más de 80 años de historia que sigue activa gracias a sus vecinos

De 1942 a 2026. Un espacio que se mantiene gracias a la unión de los vecinos de Turdera.

Con más de 80 años de historia , la salita General Don José de San Martín sigue atendiendo a los vecinos y a los socios que se acercan a la institución privada que está en Turdera . Se trata del primer lugar de acercamiento a la salud que tuvo el barrio y que sigue activo gracias al sostén de sus vecinos.

En 1942, cuando se fundó la sala, el objetivo siempre fue el que sigue vigente: sostener el servicio social. María Cristina Bardelli, la vicepresidenta de la Sala de Primeros Auxilios General Don José de San Martín, expresó: "Actualmente, seguimos respetando nuestros valores fundacionales. Por ello, el costo de los servicios es accesible y, al ser una sociedad sin fines de lucro, lo recaudado se reinvierte para lograr mejoras en la atención".

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Contribuir en la educación y prevención, e intervenir en la atención y seguimiento de los pacientes en tratamiento desde un lugar empático, contenedor e integral también fue parte y sigue siendo el objetivo central del espacio ubicado en Avenida Luis Puig 390, esquina Santo Tomás.

El funcionamiento actual se sostiene con el aporte de socios e ingresos generales por servicios. Cualquier persona puede atenderse en la institución, sea o no socia. Cuentan, además con una abanico de alternativas en la atención y es un lugar donde la contención siempre está presente, según detallan los vecinos del barrio.

"Abarcamos todas las edades. En los últimos años, extendimos el radio de influencia atrayendo a vecinos de localidades aledañas como Adrogué, Temperley o incluso Longchamps, Burzaco y Monte Grande", comentó la responsable sobre el trabajo que siguen haciendo para crecer día a día.

La sala de Turdera que también funciona como ese lugar de pertenencia de los vecinos

Si bien cuentan con muchas alternativas de atención para la salud, los que llevan adelante este espacio que es meramente familiar contaron que, por ejemplo el vacunatorio es un gran "articulador de vínculos". "Pasa que los adultos mayores que recurren por las campañas antigripales, luego traen a sus nietos para cumplir con el calendario oficial. Con ellos, se produce el acercamiento de los adultos jóvenes de las familias a las distintas especialidades ofrecidas", aseguró Bardelli, quien además guarda una historia personal con la sala de primeros auxilios.

Bardelli desde que tiene uso de razón que está íntimamente vinculada a la salita de Turdera, según especificó: "Desde los 3 años que soy parte de este lugar. Hoy tengo 54. Mi papá, Carlitos Bardelli para Turdera, perteneció a las comisiones directivas de la salita desde 1974 hasta su fallecimiento en 2021. Por lo tanto, crecí involucrada, de forma natural, con el desvelo que generaba en su espíritu inquieto y solidario el llegar a la mayor cantidad de personas con tratamientos e información novedosa", recalcó con un dejo de nostalgia.

En los últimos 10 años, se ha trabajado arduamente desde la Comisión Directiva para mejorar ya que en estos más de 80 años de presencia han atravesado momentos buenos y muy malos. "A pesar de las crisis, la gloria, la desazón, siempre sostuvimos por lo que creemos: que el entramado social de una comunidad puede ser motor de bienestar para todos. Involucrarse y hacer real aquello que soñamos es posible. Tal vez sea esto parte de la identidad de Turdera y de lo que aprendimos de nuestros antecesores", resaltó la vicepresidenta de la salita.

Entre avances y recuerdos inolvidables

Actualmente, los socios cuentan con beneficios que incluyen monitoreo básico en enfermería (presión, nivel de oxígeno, frecuencia cardíaca, temperatura y glucosa), además de bonificaciones en consultas con especialistas y prácticas de diagnóstico como mamografías, ecografías, placas y electros.

Pero, hay recuerdos que están dentro de los avances del lugar que deben ser destacados y así lo trajo al presente, Bardelli: "Hay un momento muy fuerte para mí que me emociona por mi presente porque soy paciente oncológica y fue cuando en 1980 cedió a Lalcec (La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer) un espacio en las instalaciones de nuestra sala, dando visibilidad a un tema trascendente. Me conmueve que pusiera sobre la mesa un tema tabú en ese entonces, logrando un cambio cultural radical sobre la salud femenina".

Los que trabajaron hace muchos años atrás para mantener este salita en pleno barrio fueron realmente visionarios como recuerda Bardelli a su papá. "Acompañado de muchos otros amigos y colaboradores hicieron posible que este espacio que este lugar exista porque estas cruzadas no se dan en solitario".

La comisión actual está presidida por María Magdalena Abalos, quien fue reelegida para su mandato a fin del año pasado y es quien comanda la salita de primeros auxilios con muchos servicios que ofrecen. Para conocer cada una de las opciones a las que se puede acceder recomiendan seguir las redes que están actualizadas, en Instagram @salasm_turdera o en Facebook/Sala José de San Martín.

La "Salita" con tanta historia es un aliado silencioso que acompaña y asiste. Es aún un símbolo de una generación de hombres y mujeres con otros valores: los fundacionales. Por eso, la única posibilidad que siga allí al momento de necesitarla es que se siga cuidando, asociarse, concurrir y mantenerla activa en homenaje a esos vecinos que se unieron para crearla.