Asesinos seriales: qué país lidera el ranking y en qué puesto está la Argentina

Estados Unidos encabeza la estadística de países con mayor cantidad de asesinos seriales a lo largo de la historia, con casi 3.700, mientras que la Argentina se ubica en la vigésima sexta posición con 14, según un relevamiento de la Universidad de Radford.

Si bien en el país la nómina se eleva a 56 y otros seis sin haber sido descubiertos, esta casa de estudios estadounidense precisó en el informe que se trata de países con al menos 10 asesinos en serie identificados, estableciendo ciertos parámetros en su modalidad criminal para poder ser ubicados en este ránking.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Estados Unidos encabeza la lista con 3.690 de estos múltiples homicidas, entre los que aparecen Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, entre otros.

Inglaterra ocupa el segundo lugar, pero muy lejos, ya que suma 182 criminales, entre los que aparecen “Jack el Destripador”, el médico Harold Shipman, Peter Sutcliffe, “el Destripador de Yorkshire” y la ama de casa Rosemary West.

En tercera posición aparece Rusia con 164 (Mijaíl Popov y Andréi Chikatilo), cuarto está Japón con 138 (Tsutomu Miyazaki y Mamoru Takuma, entre otros), quinto está la India con 130 (Thug Behram, Kanpatimar Shankariya, Auto Shankar y Chandrakant Jha) y sexto aparece Sudáfrica con 129 (Moses Sithole y Cedric Maake).

En la séptima posición se ubica Canadá con 125 (Robert Pickton, Paul Bernardo y Karla Homolka); luego viene Alemania con 99 (Fritz Haarmann y Karl Denke); noveno está Italia con 95 (Donato Bilancia y Roberto Succo); y décimo, Australia con 92 (Peter Dupas e Ivan Milat).

La Argentina está en el puesto 26

La Argentina está muy lejos de los primeros lugares de esta lista, pero tiene su historia con los asesinos seriales. Para la Universidad de Radford, la cantidad de criminales de este tipo que tiene el país es 14, porque establece ciertos patrones a seguir.

De todas maneras, pueden contarse muchos más, ya que la nómina trepa a 56 conocidos y a otros 6 que nunca pudieron descubrirse. Sin embargo, aún no se comprobó si todos ellos encajan en la modalidad de asesino serial o si son asesinos múltiples.

Para trazar las diferencias, en el primer caso se trata de crímenes en episodios separados y a lo largo de un tiempo prolongado; suelen ser diferentes escenas del crimen, buscando no ser atrapados para poder continuar; están motivados por la búsqueda de poder, control o placer psicológico y suelen ser psicópatas funcionales; y, en su comportamiento, llevan una vida aparentemente normal entre homicidios.

En cambio, el asesino múltiple mata en un único y continuo episodio; se lleva a cabo en un mismo lugar; .el motivo es por venganza o ira y muchas veces se suicidan o son abatidos por la Policía; y su comportamiento es una acción explosiva y final, ya que no hay un próximo crimen planeado.

Los asesinos seriales de la historia argentina

En la Argentina aparecen criminales de este tipo como Cayetano Santos Godino "el Petiso Orejudo; Carlos Eduardo Robledo Puch "el Ángel de la Muerte"; Raúl González Higonet "el Loco del Martillo"; Francisco Laureana "el Asesino puntual"; Margarita Herlein "la Probadora de hombres"; Cayetano Domingo Grossi "el Hombre de la Bolsa"; Antonia "Macagua" Gueche; María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano "Yiya Murano"; y Guillermo Álvarez "el Concheto".

A esta lista se le sumó la enfermera Brenda Agüero, quien asesinó a cinco bebés recién nacidos entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022 y atacó a otros ocho con inyecciones de potasio e insulina en un neonatal de la ciudad de Córdoba.

Y como criminal serial más reciente aparece Matías Jurado, “el Machetero”, autor hasta el momento de al menos cinco homicidios en la zona de Alto Comedero, Jujuy.