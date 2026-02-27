Crimen de Miqueas Arizpe: así escaparon los asesinos tras atacar sin piedad a la víctima

El video de una cámara de seguridad ubicada en frente del lugar donde masacraron a golpes y puñaladas a Miqueas Arizpe , muestra el momento en el que los asesinos escaparon del lugar del hecho ocurrido el lunes pasado, a plena luz del día.

La filmación, a la que logró tener acceso La Unión , puede ser clave para demostrar la culpabilidad de los acusados, que siguen prófugos tras el cruel asesinato del hombre de 31 años.

Además, en las imágenes se observa el momento en el que el vehículo donde viajaban los presuntos atacantes estaciona frente al kiosco donde fue cometido el crimen. Segundos más tarde selos observa salir corriendo, y a los testigos sorprendidos por lo ocurrido.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Avenida Presidente Perón ( Camino Negro) e Itatí , donde la víctima se encontraba sentada frente a un kiosco al momento del ataque.

El crimen de Miqueas Arizpe

De acuerdo con el testimonio familiar, los asesinos primero le pegaron con una silla, para luego herirlo de arma blanca de forma mortal en la axila, que le afectó una arteria vital, provocándole una hemorragia que resultó fatal.

Arizpe recibió asistencia tras la agresión, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas, mientras que los atacantes huyeron del escenario del hecho y su paradero es desconocido.

Mientras el caso es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora, los seres queridos de la víctima lo despidieron este jueves en una casa de sepelios de Banfield, ubicada en Avenida Santa Fe al 1100.