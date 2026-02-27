Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robar techos de los autos

Dos jóvenes oriundos de Lomas de Zamora fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Santa Rita , acusados de robar techos de autos en la Ciudad de Buenos Aires .

Todo empezó cuando una mujer llamó a la Policía para denunciar que dos sujetos a bordo de un Peugeot 207 estaban intentando sustraer el techo de su vehículo, modelo Peugeot 206 , el cual estaba estacionado en la calle Nicolás Repetto al 160 0, en el barrio de Villa Crespo .

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires organizaron un operativo cerrojo para atrapar a los ladrones. Fue así como lograron encontrarlos en la calle Tres Arroyos al 2800 , a poco más de veinte cuadras del lugar del robo .

Dentro del vehículo iban dos jóvenes de 25 y 20 años. No eran de la zona: ambos tenían domicilio en Lomas de Zamora . No poseían antecedentes y el auto no era robado, según precisaron fuentes policiales a La Unión .

En presencia de testigos, los policías incautaron cristales de techos. Uno de estos había sido robado minutos antes a la mujer que hizo la denuncia.

Ante esta situación, se comunicaron con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, que ordenó las detenciones de los dos sujetos oriundos de Lomas de Zamora, el secuestro del auto en el que se movilizaban y los materiales robados.

La investigación preliminar indicó que ambos delincuentes elegían vehículos de un modelo específico para robar los techos de vidrio y luego revender las piezas en el mercado ilegal. Se verificará si existen denuncias previas de hechos similares y si los sujetos pertenecen a alguna organización delictiva.