Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robar techos de los autos

Los jóvenes fueron sorprendidos en pleno robo y terminaron detenidos por la Policía. Ambos tenían domicilio en Lomas.
Dos jóvenes oriundos de Lomas de Zamora fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Santa Rita, acusados de robar techos de autos en la Ciudad de Buenos Aires.
Todo empezó cuando una mujer llamó a la Policía para denunciar que dos sujetos a bordo de un Peugeot 207 estaban intentando sustraer el techo de su vehículo, modelo Peugeot 206, el cual estaba estacionado en la calle Nicolás Repetto al 1600, en el barrio de Villa Crespo.
Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires organizaron un operativo cerrojo para atrapar a los ladrones. Fue así como lograron encontrarlos en la calle Tres Arroyos al 2800, a poco más de veinte cuadras del lugar del robo.
Dentro del vehículo iban dos jóvenes de 25 y 20 años. No eran de la zona: ambos tenían domicilio en Lomas de Zamora. No poseían antecedentes y el auto no era robado, según precisaron fuentes policiales a La Unión.
En presencia de testigos, los policías incautaron cristales de techos. Uno de estos había sido robado minutos antes a la mujer que hizo la denuncia.
Ante esta situación, se comunicaron con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, que ordenó las detenciones de los dos sujetos oriundos de Lomas de Zamora, el secuestro del auto en el que se movilizaban y los materiales robados.
La investigación preliminar indicó que ambos delincuentes elegían vehículos de un modelo específico para robar los techos de vidrio y luego revender las piezas en el mercado ilegal. Se verificará si existen denuncias previas de hechos similares y si los sujetos pertenecen a alguna organización delictiva.