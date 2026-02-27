viernes 27 de febrero de 2026
Escribinos
27 de febrero de 2026
Arrestados.

Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por robar techos de los autos

Los jóvenes fueron sorprendidos en pleno robo y terminaron detenidos por la Policía. Ambos tenían domicilio en Lomas.

Los ladrones robaban techos de los autos.

Los ladrones robaban techos de los autos.

Todo empezó cuando una mujer llamó a la Policía para denunciar que dos sujetos a bordo de un Peugeot 207 estaban intentando sustraer el techo de su vehículo, modelo Peugeot 206, el cual estaba estacionado en la calle Nicolás Repetto al 1600, en el barrio de Villa Crespo.

Lee además
La DDI de Lomas de Zamora detuvo a tres sospechosos.
Capturados.

Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en la Galería Oliver
Uno de los autos había sido robado en Lomas de Zamora.
Captura.

Recuperan un auto robado en Lomas y detienen al conductor: tenía antecedentes

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires organizaron un operativo cerrojo para atrapar a los ladrones. Fue así como lograron encontrarlos en la calle Tres Arroyos al 2800, a poco más de veinte cuadras del lugar del robo.

techos
Elementos incautados a los delincuentes.

Elementos incautados a los delincuentes.

Los ladrones eran de Lomas de Zamora

Dentro del vehículo iban dos jóvenes de 25 y 20 años. No eran de la zona: ambos tenían domicilio en Lomas de Zamora. No poseían antecedentes y el auto no era robado, según precisaron fuentes policiales a La Unión.

En presencia de testigos, los policías incautaron cristales de techos. Uno de estos había sido robado minutos antes a la mujer que hizo la denuncia.

detenidos
Los delincuentes eran de Lomas de Zamora.

Los delincuentes eran de Lomas de Zamora.

Ante esta situación, se comunicaron con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, que ordenó las detenciones de los dos sujetos oriundos de Lomas de Zamora, el secuestro del auto en el que se movilizaban y los materiales robados.

La investigación preliminar indicó que ambos delincuentes elegían vehículos de un modelo específico para robar los techos de vidrio y luego revender las piezas en el mercado ilegal. Se verificará si existen denuncias previas de hechos similares y si los sujetos pertenecen a alguna organización delictiva.

Temas
Seguí leyendo

Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en la Galería Oliver

Recuperan un auto robado en Lomas y detienen al conductor: tenía antecedentes

Se llevó el gato de una vecina de Temperley y quedó filmado: "Roba para regalarle a la novia"

Desbaratan una banda narco que operaba en Lomas y la región

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Narela Barreto será despedida este viernes por sus seres queridos.
Despedida.

Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto y la despiden en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los ladrones robaban techos de los autos.
Arrestados.

Son de Lomas y los detuvieron por robar techos de los autos