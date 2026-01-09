viernes 09 de enero de 2026
Escribinos
9 de enero de 2026
Dolor.

El emotivo video con los últimos momentos con vida de Daniela Sosa: "Te vamos a recordar así..."

La víctima recibió un impacto de bala en el cuello, efectuado por su pareja, en Temperley. El hombre acusado del femicidio está detenido.

El emotivo video de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley.

El emotivo video de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley.

Familiares de Daniela Sosa, la mujer de 32 años que fue baleada en Temperley durante los festejos de Año Nuevo, la recordaron con un emotivo video publicado en redes sociales para reclamar justicia por el femicidio, mientras el acusado sigue detenido.

"Basta de femicidios. Justicia por Daniela Sosa. Tus sobrinas te van a recordar así de feliz y loca linda como eras vos Nany. Volá alto. QEPD", escribió su prima en su perfil de Facebook.

Lee además
Laura Rivero fue asesinada junto a su hijo, Thiago.
CONMEMORACIÓN

Homenajean a Laura Rivero, la mujer asesinada junto a su hijo en Parque Barón
Matías Jara, alias Mojarra sería la persona del video del asesinato de Leandro Ojeda.
JUICIO

El crimen de Leandro Ojeda y un femicidio en Budge con el mismo acusado

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se ve a Daniela cantar y reír junto a sus seres queridos, días antes del brutal ataque sufrido el pasado 1º de enero, y que le provocó la muerte en el Hospital Gandulfo el lunes último.

El presunto femicida es Ricardo Cardozo, de 30 años, quien era pareja de la víctima. Según informaron fuentes cercanas a la causa a La Unión, habían comenzado una relación pocas semanas antes del crimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2009624499373969665?s=20&partner=&hide_thread=false

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ricardo Cardozo, de 30 años, había sido detenido inicialmente por el delito de tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la mujer la causa fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo". Durante el operativo, la policía secuestró un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.

Temas
Seguí leyendo

Homenajean a Laura Rivero, la mujer asesinada junto a su hijo en Parque Barón

El crimen de Leandro Ojeda y un femicidio en Budge con el mismo acusado

Ya tiene fecha el juicio por el femicidio de la joven asesinada en un hotel alojamiento

Detienen a dos delincuentes que intentaron robar un auto en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Esta semana comenzaron los talleres con una muy buena convocatoria.
Para todas las edades.

Arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Martín Migueles.  video
En problemas.

Martín Migueles, el ex de Wanda Nara, enfrenta una fuerte demanda judicial