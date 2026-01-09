El emotivo video con los últimos momentos con vida de Daniela Sosa: "Te vamos a recordar así..."

Familiares de Daniela Sosa , la mujer de 32 años que fue baleada en Temperley durante los festejos de Año Nuevo , la recordaron con un emotivo video publicado en redes sociales para reclamar justicia por el femicidio , mientras el acusado sigue detenido.

"Basta de femicidios. Justicia por Daniela Sosa. Tus sobrinas te van a recordar así de feliz y loca linda como eras vos Nany. Volá alto. QEPD", escribió su prima en su perfil de Facebook.

JUICIO El crimen de Leandro Ojeda y un femicidio en Budge con el mismo acusado

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se ve a Daniela cantar y reír junto a sus seres queridos, días antes del brutal ataque sufrido el pasado 1º de enero, y que le provocó la muerte en el Hospital Gandulfo el lunes último.

El presunto femicida es Ricardo Cardozo , de 30 años, quien era pareja de la víctima. Según informaron fuentes cercanas a la causa a La Unión, habían comenzado una relación pocas semanas antes del crimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2009624499373969665?s=20&partner=&hide_thread=false Familiares de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley en Año Nuevo, la recordaron con un emotivo video publicado en redes sociales para pedir justicia por el femicidio. pic.twitter.com/3jvNelPAfS — Diario La Unión (@LaUnionDiario) January 9, 2026

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ricardo Cardozo, de 30 años, había sido detenido inicialmente por el delito de tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la mujer la causa fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo". Durante el operativo, la policía secuestró un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.