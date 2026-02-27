viernes 27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026
Este domingo.

Banfield tendrá su primera edición de la Expo Comics: lo que hay que saber

La Plaza del Campeón recibirá a historietistas, dibujantes, ilustradores e editoriales independientes. También habrá un desfile de cosplay.

Marzo arranca con la primera edición de la Expo Comics en Banfield. Este domingo, de 13 a 20, en la Plaza del Campeón habrá una gran variedad de actividades y propuestas gratuitas para los fanáticos y amantes de la cultura pop.

Los vecinos que vayan a la plaza de las calles Vergara y Maipú encontrarán múltiples stands con historietas y fanzines de diversos autores, esculturas, editoriales y emprendedores. "Como invitados tenemos a dos artistas reconocidos como Enrique Santana, que participó de la historieta El Perro Llamador junto a Francisco Solano López de El Eternauta; y a Esteban Podetti, humorista gráfico de la historieta nacional argentina", destacó Luna.

A partir de las 18 comenzará el desfile de cosplay al que podrán sumarse vecinos con disfraces y vestimentas para personificar a superhéroes, villanos y personajes emblemáticos de películas. "Y a través de la editorial Dr. Comix vamos a realizar un concurso de dibujo al que pueden anotarse en nuestro Instagram", agregó Víctor.

Cómo es el concurso de dibujo de la Expo Comics de Banfield

El Lobizón es una criatura legendaria del folclore argentino que ha inspirado miedo, respeto y fascinación a lo largo de generaciones. Desde la Expo Comics invitan a los vecinos a sumarse a un concurso de dibujo para reinterpretar su figura, dándole nuevas formas y significados.

"No buscamos una sola versión, sino un abanico de visiones: desde lo ancestral y mítico hasta lo moderno y experimental. Con este concurso abrimos un espacio de creatividad y comunidad donde cada participante podrá mostrar cómo imagina al Lobizón y compartir su arte con el mundo", destacaron.

Para anotarse hay que mandar un mensaje al Instagram de Expo Comics y entregar la ilustración el día del evento en Banfield. El dibujo tiene que ser mano con lápiz, tinta o acuarela en hoja A4 o A3. Los ganadores se anunciarán a las 19.30 en el escenario y recibirán premios de Dr. Comix y obras firmadas por los artistas del jurado.

