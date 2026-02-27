Banfield tendrá su primera edición de la Expo Comics: lo que hay que saber

Marzo arranca con la primera edición de la Expo Comics en Banfield. Este domingo, de 13 a 20, en la Plaza del Campeón habrá una gran variedad de actividades y propuestas gratuitas para los fanáticos y amantes de la cultura pop.
La Plaza del Campeón recibirá a historietistas, dibujantes, ilustradores e editoriales independientes. También habrá un desfile de cosplay.
"Vamos a hacer la primera edición de la Expo Comics Banfield con la participación de historietistas, dibujantes, ilustradores e editoriales independientes. También tendremos un sector medieval a cargo de Comarca Sur con charlas de recreacionismo, danzas celtas y combates", adelantó Víctor Luna, organizador del encuentro que cuenta con el apoyo del Municipio.
Los vecinos que vayan a la plaza de las calles Vergara y Maipú encontrarán múltiples stands con historietas y fanzines de diversos autores, esculturas, editoriales y emprendedores. "Como invitados tenemos a dos artistas reconocidos como Enrique Santana, que participó de la historieta El Perro Llamador junto a Francisco Solano López de El Eternauta; y a Esteban Podetti, humorista gráfico de la historieta nacional argentina", destacó Luna.
A partir de las 18 comenzará el desfile de cosplay al que podrán sumarse vecinos con disfraces y vestimentas para personificar a superhéroes, villanos y personajes emblemáticos de películas. "Y a través de la editorial Dr. Comix vamos a realizar un concurso de dibujo al que pueden anotarse en nuestro Instagram", agregó Víctor.
El Lobizón es una criatura legendaria del folclore argentino que ha inspirado miedo, respeto y fascinación a lo largo de generaciones. Desde la Expo Comics invitan a los vecinos a sumarse a un concurso de dibujo para reinterpretar su figura, dándole nuevas formas y significados.
"No buscamos una sola versión, sino un abanico de visiones: desde lo ancestral y mítico hasta lo moderno y experimental. Con este concurso abrimos un espacio de creatividad y comunidad donde cada participante podrá mostrar cómo imagina al Lobizón y compartir su arte con el mundo", destacaron.
Para anotarse hay que mandar un mensaje al Instagram de Expo Comics y entregar la ilustración el día del evento en Banfield. El dibujo tiene que ser mano con lápiz, tinta o acuarela en hoja A4 o A3. Los ganadores se anunciarán a las 19.30 en el escenario y recibirán premios de Dr. Comix y obras firmadas por los artistas del jurado.