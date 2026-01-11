Vecinos de Lomas de Zamora podrán contar sus experiencias con ovnis para una antología gráfica

La existencia o no de vida extraterrestre es un tema que cautiva a los apasionados de los secretos que existen en el universo. Recientemente, una editorial de Lomas de Zamora lanzó una convocatoria para que vecinos puedan contar vivencias relacionadas con ovnis o la ufología, las cuales se transformarán en dibujos que luego formarán parte de una antología .

El lomense Víctor Luna , creador de Dr. ComiX Ediciones junto a Fabián Pennacchia, dialogó con el Diario La Unión y explicó que el proyecto de crear una antología que tenga como hilo conductor historias paranormales relacionadas con los ovnis ya está en marcha: “Aliens en Argentina” será el nombre con el que saldrá a la luz el material, en los próximos meses.

“La idea principal es que los vecinos que tengan anécdotas relacionadas con el avistaje de objetos voladores no identificados se acerquen para contarlas. Un colectivo de dibujantes de nuestra editorial independiente se encargará de plasmar en papel las historias seleccionadas”, indicó quien es dibujante, gestor cultural y, además, coordinador de Expo Comics.

Víctor indicó que el material se realizará en hoja A4 o A5 y que el resultado final quedará como “una novela gráfica con un centenar de páginas”. El objetivo de la editorial es tener lista la antología para el segundo semestre del 2026, donde se estima que se realizará una nueva edición de la Expo Lomas.

b8172492-d273-468e-b43e-e2d5a32e54b2 Las primeras historias ya se convirtieron en dibujos gracias a la editorial de Lomas.

Tan compenetrada está la editorial con este nuevo proyecto que se encuentra en contacto con la CEFORA (Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI República Argentina, formada por varios grupos de ufología que tiene como objetivo principal la desclasificación de todos los fenómenos OVNI relacionados en el país) para contar con una mayor cantidad de material relacionado con el tema, además de un sostén científico.

“La ufóloga Andrea Simondini, de Entre Ríos, nos facilitó archivos para que podamos comenzar a dibujar, por lo que la CEFORA también es parte importante del proyecto”, aclaró Luna, a la espera de que muchos vecinos sumen sus vivencias para enriquecer el material.

Al ser consultado sobre las metas a alcanzar con “Aliens en Argentina”, Víctor fue claro y dijo que “el principal objetivo es difundir nuestro lado creativo y contar cómo el artista se involucra con la ciencia ficción, que a veces, como es el caso de los ovnis, coquetea con la realidad”.

La convocatoria no solamente es para que los vecinos de Lomas o de cualquier punto del país puedan contar su anécdota, sino también para los dibujantes o escritores que deseen sumarse al proyecto: los interesados pueden contactarse por WhatsApp al 1170252459 o por un mensaje directo al Instagram de la editorial (@drcomix_).