El imitador de Lomas Iván Ramírez sorprendió a Bizarrap con una parodia de la última session

El imitador e influencer de Lomas , Iván Ramírez , volvió a generar revuelo en las redes sociales con su última parodia: interpretó la reciente session de Bizarrap con J Balvin, pero cantándola como si fueran diferentes artistas. El resultado sorprendió hasta los propios creadores de la canción, quienes lo felicitaron en Instagram por su labor.

A horas de culminar el 2025, Iván Ramírez se tomó un tiempo para dialogar con el Diario La Unión respecto a su último video en Instagram, donde imitó la session de Bizarrap y J Balbin con las voces de distintos artistas, desde Ricardo Arjona, Ricky Martin, Eros Ramazzotti, Camilo, Dread Mar-I y hasta Homero Simpson.

“Trato de dar actualidad todo el tiempo en las redes , sumar personajes nuevos y subirme a las tendencias . Cuando un tema se instala, le doy una vuelta diferente con humor y, en este caso, se terminó haciendo viral”, contó Iván sobre la idea de su parodia y la repercusión del material.

El video no pasó desapercibido: Bizarrap se comunicó con Iván a través de un mensaje directo y le envió un audio en el que le confesó que se había imaginado la primera parte de la canción con la voz de Arjona. “Me preguntó si podía hacer la canción cantada por Arjona, y lo hice. También la reposteó y le dio me gusta. Fue muy copado”, relató el lomense.

“Bizarrap siempre tuvo buena onda conmigo, pero esto me sorprendió. Que ponga en su historia ‘es mi ídolo este pibe’ y que lo etiquete a J Balvin, sumado a que J Balvin lo reposteé… eso hizo que el video explotara diez veces más. Fue un momento muy feliz para mí”, explicó.

Diseño sin título (67) Las reacciones de Bizarrap y J Balvin al video de Iván Ramírez.

Para Iván, el 2025 termina de la mejor manera: con una agenda repleta de eventos, apariciones en programas como Polémica en el Bar y Viralizados, y acompañado de un equipo de trabajo que estuvo (y estará) a su lado en cada proyecto que surja.

Entre los proyectos confirmados para 2026, Ramírez adelantó la participación en series y nuevas producciones, sin abandonar su labor en Buenos Aires. “Tengo trabajo acá, así que me quedo y vamos a ver qué trae el nuevo año, pero siento que va a ser un 2026 hermoso”, concluyó.

Con un humor característico y propio, Iván Ramírez sigue haciendo reír a todos, desde los vecinos de Lomas hasta las grandes personalidades del espectáculo. Su talento parece no tener límites y lo seguirá demostrando en el futuro cercano.