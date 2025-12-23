Qué trabajo compartieron Chano Charpentier de Tan Biónica y Damián Betular

En una reveladora entrevista en el canal de streaming de Olga con Migue Granados , el líder y cantante de Tan Biónica , Chano Charpentier, sorprendió a todos al relatar detalles desconocidos de su juventud junto a Damián Betular , antes de que ambos se conviertan en figuras populares.

En diálogo con Migue Granados, el músico recordó sus años como camarero junto al reconocido pastelero Damián Betular y confesó cómo ese entorno, marcado por los excesos, terminó siendo el escenario de una de sus recaídas más difíciles.

Durante su paso por el programa, Chano Charpentier retrocedió en el tiempo hasta sus 26 años, una época en la que el éxito musical todavía era un sueño lejano y se ganaba la vida en el rubro gastronómico. Lo que pocos sabían es que en ese mismo restaurante compartía jornadas laborales con quien hoy es uno de los jurados más queridos de la televisión argentina.

Chano describió con humor y nostalgia a su antiguo compañero de cocina. "Yo era camarero, él era pastelero. Increíble", relató el cantante, destacando que ya en aquel entonces Betular tenía una personalidad arrolladora.

Chano Charpentier habló de todos los temas en Olga

"Él ya era un personaje como es hoy en Olga; siendo anónimo ya era así. Vos siempre llegabas y él estaba hablando, como haciendo un monólogo", recordó el cantante entre risas, contrastando su perfil más discreto con la energía del chef.

Sin embargo, el relato tomó un tono más oscuro cuando se abordó el contexto de consumo que rodeaba al establecimiento. Chano fue tajante al describir la atmósfera del lugar. “Donde yo estuve, era tremendo. Era peor que un show de rock, consumían todos. Betular no”, recordó.

El músico explicó que había llegado a ese empleo luego de realizar un tratamiento de rehabilitación, logrando mantenerse sobrio durante un largo período.

“Llego y estoy como tres años limpio trabajando ahí de camarero, y una noche no aguanté más”, confesó Chano sobre el momento en que volvió a recaer en las adicciones.