Beto Solas y Gerardo Villar presentan "Poetas hechos canción"

“Poetas hechos canción” es un espectáculo de música popular, folklore y tango encabezado por el cantor y percusionista Beto Solas y el guitarrista y arreglador Gerardo Villar , ambos reconocidos artistas de la región, quienes se presentarán el viernes en Casa Acerbo.

Con poesía de los referentes más destacados del cancionero popular, los músicos interpretarán la obra de Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos, Eduardo Falú, Homero Manzi y Enrique Santos Discépolo , entre otros.

“El espectáculo nos permitirá pasar un buen momento musical poético, tomarnos el tiempo para escuchar una zamba que habla de la pena, de la nostalgia, de irse y de pensar en volver, o meternos en el ritmo más acelerado de Don Atahualpa, como la `Chacarera de las piedras´, después tomar un buen vino y comer rico”, cuenta Beto Solas sobre la propuesta.

Ambos se conocen desde hace años y ahora armaron un nuevo proyecto. “Con Gerardo venimos haciendo presentaciones desde hace años, cantábamos juntos en Radio Nacional en el programa ‘Gente de a pie’ y después fuimos parte del Cuarteto de Barrio. Ahora tenemos este dúo”, apunta.

“Somos como un nicho. Es un espectáculo para tomarse el tiempo para escuchar una zamba, para escuchar una viola, para escuchar a grandes poetas, todo a un volumen bajo”, señala sobre la propuesta, que tendrá guitarristas invitados.

Se trata de un amplio abanico de ritmos, que permitirán compartir la obra de Manuel J. Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón con raíz en el norte del país; viajar hasta el litoral para representar composiciones de Jorge Fandermole; volar hacia Mendoza y disfrutar de “Zamba Azul”, y recorrer la ciudad porteña con el tango criollo de Manzi y Discépolo.

Beto Solas y Gerardo Villar, dos artistas de largo recorrido

Beto Solas, de vasta trayectoria en los escenarios, es docente y en su universo musical grabó con Horacio Guarany, Juanjo Domínguez, Luis Salinas y Mozzi y el murgón.

En tanto que Gerardo Villar es director de “Los Aguirre”, docente del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield y además acompañó a Nelly Omar y otros destacados músicos y cantores argentinos.

MÁS INFO

“Poetas hechos canción”, viernes a las 21 en Casa Acerbo, Hipólito Yrigoyen1547, Luis Guillón.

Sólo con reserva WhatsApp: 11-6585-5708.