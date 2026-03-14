Crimen de Sergio Ávalos: la bronca de la madre de la víctima por la condena al asesino de su hijo

La madre de Sergio Daniel Ávalos , el hombre asesinado a puñaladas en Villa Fiorito , lamentó la condena de 8 años y seis meses de prisión para el autor del crimen de su hijo, quien fue declarado culpable del hecho ocurrido en diciembre del 2024.

"Son muy pocos años los que le dieron por matar a mi hijo", manifestó Alejandra , la madre de la víctima del sangriento asesinado cometido con un cuchillo de carnicero.

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En diálogo con La Unión , la mujer señaló que tratará de apelar la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora en el marco de un juicio abreviado.

Según consta en el documento oficial de la sentencia, al que tuvo acceso este medio, Dairon Adrián Alfonso Barrionuevo, fue declarado culpable del delito de "homicidio en concurso real con robo agravado por el empleo de arma.

FotoJet (15) Sergio Daniel Ávalos, el vecino de Villa Fiorito asesinado.

Los antecedentes del autor del crimen

El asesino, conocido con el apodo de "Pirulo", ya había sido condenado en marzo del 2016 a la pena de 7 años y tres meses de cárcel. En aquella ocasión, el TOC 8 de Lomas lo consideró responsable de "robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse válidamente por acreditada de ningún modo", y "robo con violencia en las personas".

El aporte de los vecinos que presenciaron el crimen de Sergio Avalos fue parte fundamental de la investigación. Sin embargo, su captura no fue inmediata. El presunto asesino estuvo prófugo y escapó a la provincia de Santiago del Estero, hasta que quedó detenido.

Durante el tiempo que estuvo prófugo, la familia de la víctima denunció amenazas del asesino a traves de redes sociales, con mensajes de intimidación y también burlas.