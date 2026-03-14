sábado 14 de marzo de 2026
Escribinos
14 de marzo de 2026
Juicio

Crimen de Sergio Ávalos: la bronca de la madre de la víctima por la condena al asesino de su hijo

El autor del crimen ocurrido en Villa Fiorito fue declarado culpable por la Justicia de Lomas de Zamora, aunque el fallo dejó muy disconforme a las víctimas.

El hombre condenado por el crimen en Villa Fiorito.

El hombre condenado por el crimen en Villa Fiorito.

La madre de Sergio Daniel Ávalos, el hombre asesinado a puñaladas en Villa Fiorito, lamentó la condena de 8 años y seis meses de prisión para el autor del crimen de su hijo, quien fue declarado culpable del hecho ocurrido en diciembre del 2024.

"Son muy pocos años los que le dieron por matar a mi hijo", manifestó Alejandra, la madre de la víctima del sangriento asesinado cometido con un cuchillo de carnicero.

Lee además
Rafael Carlos Loira se resistió a un intento de robo.
Sentencia.

Crimen del prefecto Loira: condenaron a uno de los acusados
A más de una semana del crimen de Miqueas Arizpe﻿
Recuerdo.

El doloroso mensaje de la hermana de Miqueas Arizpe, a una semana del crimen

En diálogo con La Unión, la mujer señaló que tratará de apelar la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora en el marco de un juicio abreviado.

Según consta en el documento oficial de la sentencia, al que tuvo acceso este medio, Dairon Adrián Alfonso Barrionuevo, fue declarado culpable del delito de "homicidio en concurso real con robo agravado por el empleo de arma.

FotoJet (15)
Sergio Daniel &Aacute;valos, el vecino de Villa Fiorito asesinado.

Sergio Daniel Ávalos, el vecino de Villa Fiorito asesinado.

Los antecedentes del autor del crimen

El asesino, conocido con el apodo de "Pirulo", ya había sido condenado en marzo del 2016 a la pena de 7 años y tres meses de cárcel. En aquella ocasión, el TOC 8 de Lomas lo consideró responsable de "robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse válidamente por acreditada de ningún modo", y "robo con violencia en las personas".

El aporte de los vecinos que presenciaron el crimen de Sergio Avalos fue parte fundamental de la investigación. Sin embargo, su captura no fue inmediata. El presunto asesino estuvo prófugo y escapó a la provincia de Santiago del Estero, hasta que quedó detenido.

Durante el tiempo que estuvo prófugo, la familia de la víctima denunció amenazas del asesino a traves de redes sociales, con mensajes de intimidación y también burlas.

Temas
Seguí leyendo

Crimen del prefecto Loira: condenaron a uno de los acusados

El doloroso mensaje de la hermana de Miqueas Arizpe, a una semana del crimen

Crimen en Parque Barón: prórroga en el caso a la espera de las pericias

Caso hermanos Oviedo: citaron a la "instigadora" del doble crimen en Fiorito

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La fábrica está al borde del cierre.
Drama.

Una histórica fábrica de Lomas, al borde del cierre: no dejan entrar a los trabajadores

Las más leídas

Te Puede Interesar

En el barro tendrá otra temporada. 
Lo que vendrá.

Revelan los detalles de la tercera temporada de En el barro: "Cambia todo"