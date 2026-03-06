Crimen en Parque Barón: prórroga en el caso a la espera de las pericias antes del juicio

La acusada está detenida desde el día del crimen.

La investigación por el crimen de Juan Maximiliano Molina , el hombre asesinado por su pareja en Parque Barón , tendrá una prorroga de seis meses en su etapa de instrucción previa al juicio contra la mujer acusada del hecho ocurrido en noviembre del 2025.

Fuentes de los Tribunales de Lomas de Zamora informaron a La Unión que debido a las pericias pendientes, que se realizarán en otras dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires, restán varios pasos claves en la causa antes de juzgar a la imputada. Por ende, la fiscalía solicitó una prórroga de seis meses.

Caso impune. A cinco años del crimen del canillita, la pista del asesino prófugo que alertó la Justicia

Triste aniversario. Un año del crimen del sargento Cancino en Budge: esperan la fecha del juicio

Mientras se espera completar la producción de las pruebas, Laura Jazmín Ríos cumple prisión preventiva tras las rejas. Sin embargo, su situación podría cambiar dependiedo de la decisión que tome el juez de Garantías 1 de Lomas, Jorge López respecto del pedido de excarcelación.

Según precisaron a este medio, la detenida está procesada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legitima defensa en contexto de violencia de género ".

FotoJet (20) La acusada del crimen de Juan Maximiliano Molina tiene prisión preventiva.

El crimen de Juan Maximiliano Molina

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 23 de noviembre pasado en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro).

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien fue detenida inmediatamente y se encuentra desde entonces tras las rejas, a disposición de la UFI 9 de Lomas de Zamora.

Desde un primer momento, la acusada dio su versión de los hechos y sostuvo también en declaración indagatoria que actuó para defenderse de un ataque de su pareja.

La autopsia de Juan Maximiliano Molina

Según los datos oficiales, la víctima fue asesinada con una herida de arma blanca letal en el pecho. No obstante, también presentaba al menos dos puñaladas más en las manos, producto del brutal ataque.

De esta manera, el informe forense realizado en la Morgue Judicial de Lomas "confirmó la mecánica de muerte por el uso de un arma blanca", tal como era la hipótesis inicial.