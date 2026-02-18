miércoles 18 de febrero de 2026
Avances.

Los asesinos de Miguel Montefusco, cada vez más cerca de ser juzgados por el crimen

La víctima fue asesinada por delincuentes durante una entradera en su casa de Turdera. El juicio ya tiene jueces designados y solo falta la fecha para juzgar a los acusados.

Miguel Montefusco, el vecino de Turdera asesinado.

La investigación por el crimen de Miguel Montefusco, el periodista jubilado que había sido asesinado durante una violenta entradera ocurrida en la localidad de Turdera en octubre de 2024, ya tiene jueces designados para juzgar a los acusados, y ahora solo falta la fecha.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que fue sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora para estar al frente del juicio, mientras continúa la búsqueda de Iván Claudio Díaz, señalado como uno de los partícipaes del hecho.

El imputado prófugo también había sido denunciado en una causa por violencia de género contra su pareja Carla Ricciardelli, una joven que fue encontrada ahorcada en Parque Barón, en diciembre del 2021.

Mientras se sigue investigando el caso de Carla, la fiscalía que intenta esclarecer el crimen de Montefusco volvió a poner a Díaz en la mira de la Justicia, ahora como sospechoso de participar en el asalto seguido de muerte del vecino de Turdera.

Miguel Montefusco tenía 74 años.
Miguel Montefusco, la víctima del caso.

Crimen de Miguel Montefusco

El 22 de octubre de 2024, delincuentes armados entraron a una vivienda de la calle Puig al 500 y golpearon brutalmente a Montefusco para robarle sus ahorros, electrodomésticos y otros elementos del hogar. Aparentemente, conocían la vivienda y el dinero que había. El hombre falleció días después a causa de las graves lesiones.

Montefusco trabajó durante 30 años en el Juventud Obrera de Turdera en distintas funciones dentro del baby fútbol y formó a miles de chicos. En 2019 había sido distinguido con el premio "Orgullo de ser de Lomas".

Dejá tu comentario

