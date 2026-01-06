Pidieron juzgar al asesino de Joaquín Castillo, pero su abogado se opuso al juicio

La fiscalía solicitó que Miguel Tuñinali sea juzgado por atacar a tiros en Villa Centenario a dos hermanos de Joaquín Castillo , el joven que asesinó en 2022, hecho por el que había sido condenado. Sin embargo, nunca fue a la cárcel.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la defensa del acusado se opuso a que este sea llevado a juicio. Ahora la resolución depende del Juzgado de Garantías a cargo del caso. Mientras tanto, Tuñinali sigue tras las rejas, por pedido de la UFI 4 de Lomas de Zamora .

Según precisaron a este medio días atrás, a pesar de que la Justicia confirmó la prisión preventiva , la cámara de apelaciones interviniente hizo lugar a la apelación de forma parcial.

Los camaristas modificaron la calificación del delito que se le atribuye a Tuñinali. De esta manera, la carátula inicial de "amenazas agravadas, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra", pasó a "abuso de armas", un ilícito mucho menor.

Aparentemente, el asesino de Castillo actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por el crimen cometido en Centenario, que quedó prácticamente impune.

Crimen de Joaquín Castillo

El hecho tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020 en una vivienda de Merlin al 1900, en Villa Centenario. Esa noche, Joaquin Castillo recibió un tiro en el pecho cuando charlaba con un amigo en la puerta de su casa.

La hipótesis que más fuerza tomó desde un principio es que el acusado le quiso mostrar un arma a la víctima y se le escapó un tiro, que derivó en la muerte del joven.

Al escuchar la detonación, uno de los hermanos del joven fallecido se asomó a la vereda y lo encontró mal herido. En medio de la confusión, según declararon testigos, el autor del crimen aprovechó y se dio a la fuga. La víctima falleció camino a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, a donde llegó sin signos vitales por la herida.

El juicio por el crimen de Joaquín Castillo

Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".

A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.