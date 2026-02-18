Fiorito: homenajearon a los hermanos Oviedo, a cinco meses del doble crimen

A casi cinco meses del doble crimen de Benjamín y Jorge Oviedo, familiares y amigos hicieron un homenaje en Villa Fiorito en la memoria de las víctimas, y para reclamar justicia por el hecho ocurrido en septiembre del año pasado.

En diálogo con La Unión , Mariana González , madre de los hermanos Oviedo, reiteró el pedido para que la investigación gire en torno a la presunta participación de una mujer que habría sido la instigadora del doble asesinato . "Por eso sigue libre, porque no hay suficientes pruebas para detenerla", explicó.

JUICIO Doble crimen en Lomas: el pedido de la madre de una de las víctimas

"Necesitamos más pruebas para probar que esta mujer fue la autora y hostigadora", agregó la mujer que encabezó la actividad realizada en su casa el sábado pasado, junto al resto de su familia y seres queridos, comprometidos en exigir que el caso no quede impune.

Según aseguró a este medio "ella organizó todo" "En los vídeos no se ve que ella entra a la casa y tira las bomba Molotov, pero tenemos fe de que habrá más pruebas", expresó.

El caso de los hermanos Oviedo

Jorge, de 30 años, y Benjamín, de 13, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre pasado en Fiorito. "Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", afirmó Micaela, hermana de las víctimas.

En los videos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo de personas en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

El caso es investigado por la UFI 6 de Lomas de Zamora, y cuenta con un hombre detenido, que ya tiene prisión preventiva. Sin embargo, la familia damnificada sostiene que el fuego habría sido provocado por más personas que "siguen libres".