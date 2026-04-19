domingo 19 de abril de 2026
Escribinos
19 de abril de 2026
Vintage.

Cómo fue el fugaz romance de Grecia Colmenares y Matías Alé

Grecia Colmenares, actualmente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, y Matías Alé vivieron un romance hace muchos años.

Grecia Colmenares y Matías Alé.&nbsp;

Grecia Colmenares y Matías Alé. 

Grecia Colmenares, que ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en lugar de Andrea del Boca, vivieron un fugaz romance hace muchos años mientras compartían la temporada de verano de Carlos Paz y luego de un encuentro fortuito en un programa de televisión.

En su momento fue más rumor que confirmación, pero pasado el tiempo el propio actor terminó por contar algunos detalles. “Lo de Grecia fue real, es un gran amor que yo tuve”, dijo hace unos años Matías Alé, al reconstruir una historia que, aunque duró poco.

Lee además
Grecia Colmenares se suma a Gran Hermano. 
Unas fichas.

Tras la salida de Andrea del Boca, Grecia Colmenares ingresa a GH
Grecia Colmenares en Gran Hermano. 
En casa.

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano

“Nos llevamos muy bien, es un sol Grecia. Nos encontramos a la salida de ‘Animales Sueltos’, nos miramos y estuvo buenísimo”, dijo en diálogo con Mariana Brey para Detrás de Escena.

A partir de ese primer cruce, fueron a comer y, cuando el productor de ella tuvo que irse, él se ofreció a acompañarla. Esa noche la llevó en moto hasta el hotel y al día siguiente volvió a verla, incluso en el marco del cumpleaños de la actriz.

En otra entrevista, Matías Alé aseguró que le había sorprendido “su ángel, su figura” y hasta la comparó con “una princesa de Disney”.

El fin del romance

A comienzos de enero de 2012, Grecia Colmenares explicó en diálogo con Crónica que había sido ella quien decidió terminar el vínculo con el actor.

Su versión en aquel momento fue clara: “Con Matías la pasamos bien, nos conocimos y fue todo un caballero conmigo, pero dejamos de vernos por el acecho mediático”.

Temas
Seguí leyendo

Tras la salida de Andrea del Boca, Grecia Colmenares ingresa a GH

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano

Tamara Paganini contra Grecia Colmenares en GH: "Se me montó en un h..."

Marley confesó que tuvo un romance con Keanu Reeves: "Yo era jovencísimo"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Dibu Martínez tuvo una romance con una ex Gran Hermano.  video
Vintage.

Qué pasó entre una ex Gran Hermano y el Dibu Martínez

Las más leídas

Te Puede Interesar

Para Virginia (izquierda), todas las aspirantes que participaron y colaboraron en la Guerra de Malvinas son parte de la historia del país.
Heroína.

De Turdera a Malvinas: la aspirante a enfermera que asistió a soldados en la guerra

Por  Damián Grassi