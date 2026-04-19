Cómo fue el fugaz romance de Grecia Colmenares y Matías Alé

Grecia Colmenares , que ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en lugar de Andrea del Boca , vivieron un fugaz romance hace muchos años mientras compartían la temporada de verano de Carlos Paz y luego de un encuentro fortuito en un programa de televisión.

En su momento fue más rumor que confirmación, pero pasado el tiempo el propio actor terminó por contar algunos detalles. “Lo de Grecia fue real, es un gran amor que yo tuve”, dijo hace unos años Matías Alé , al reconstruir una historia que, aunque duró poco.

En casa. Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano

El comienzo de ese romance se ubica a fines de 2011 cuando Grecia Colmenares había llegado a la Argentina para hacer temporada en Villa Carlos Paz c on “14 millones”, mientras que Matías Alé encabezaba “Boeing Boeing” en la misma ciudad, se conocieron después de un cruce en televisión.

“Nos llevamos muy bien, es un sol Grecia. Nos encontramos a la salida de ‘Animales Sueltos’, nos miramos y estuvo buenísimo”, dijo en diálogo con Mariana Brey para Detrás de Escena.

A partir de ese primer cruce, fueron a comer y, cuando el productor de ella tuvo que irse, él se ofreció a acompañarla. Esa noche la llevó en moto hasta el hotel y al día siguiente volvió a verla, incluso en el marco del cumpleaños de la actriz.

En otra entrevista, Matías Alé aseguró que le había sorprendido “su ángel, su figura” y hasta la comparó con “una princesa de Disney”.

El fin del romance

A comienzos de enero de 2012, Grecia Colmenares explicó en diálogo con Crónica que había sido ella quien decidió terminar el vínculo con el actor.

Su versión en aquel momento fue clara: “Con Matías la pasamos bien, nos conocimos y fue todo un caballero conmigo, pero dejamos de vernos por el acecho mediático”.