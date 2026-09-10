El Lomense: un alfajor que lleva la historia de Lomas en cada bocado

Lomas de Zamora ya tiene su propio sabor. Cinco emprendimientos se unieron para crear El Lomense , un alfajor con ingredientes inspirados en la historia de la ciudad. Los vecinos van a poder conseguirlo en la nueva edición de Expo Lomas .

Las Manos de Papá , Delicias Luli , Delicias de la Huerta , Coconnie y MV combinaron sus saberes para darle forma a un producto que lleva a Lomas en cada bocado y rinde homenaje a su identidad , a la cultura del trabajo y a las generaciones que, con mucho esfuerzo, fueron haciendo de esta tierra una ciudad.

Al frente. Scouts de Lomas se quedaron sin trabajo y crearon su emprendimiento de alfajores

"Es el primer producto lomense hecho en comunidad , un alfajor que no solo se saborea sino que cuenta la historia de Lomas. Hacía mucho tiempo que queríamos hacer algo entre distintos emprendedores así que nos juntamos durante varias noches a pensar ideas, probar recetas y hacer diferentes pruebas", contó Karina Rusin, de Las Manos de Papá.

El Lomense es un alfajor con una masa de avena y té que evoca el legado ferroviario ; un corazón de naranja en referencia a las antiguas quintas y tierras de cultivo ; dulce de leche al moscato en homenaje a la tradición, la familia y la cultura del trabajo ; y un baño de chocolate semiamargo que representa a la Lomas actual, dinámica y en constante crecimiento .

"Nada está puesto al azar, todos los ingredientes cuentan la historia de Lomas. Además, las chicas de Coconnie hicieron las etiquetas y señaladores, y Verónica de MV se encargó de la gráfica, llaveros y folletos", detalló Karina, quien puso a disposición su casa de Temperley para las reuniones en las que se gestó El Lomense. "Venían temprano y se iban a las 12 de la noche. Es maravilloso cuando salen ideas entre todos", agregó.

Los emprendedores fueron recibidos por el intendente Federico Otermín.

Antes de la presentación oficial en la Expo Lomas, los emprendedores se reunieron con el intendente Federico Otermín para mostrarle el producto final. "Le encantó el alfajor, la propuesta y también le fascinó la historia de cómo nos juntamos entre todos para crearlo. En estos tiempos difíciles, el apoyo que nos da el Municipio es sumamente importante", destacó Karina.

Llega la nueva edición de Expo Lomas en la Plaza Grigera

Expo Lomas tendrá una nueva edición en la Plaza Grigera con múltiples propuestas gratuitas. El evento industrial, comercial y cultural más importante de la ciudad se desarrollará desde hoy hasta el domingo, en el horario de 15 a 21.

En la histórica plaza de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 armaron una carpa de 90 metros con más de 130 stands a cargo de empresas, emprendimientos, instituciones, editoriales, artistas e ilustradores. También estará el Paseo del Alfajor con un montón de delicias artesanales como El Lomense.

Y desde el viernes al domingo habrá shows de música, muestras de artes visuales, pintura en vivo, obras de teatro y proyecciones. El cronograma completo está en el Instagram de Expo Lomas.