Estrenos de cine: "Pepita, la pistolera", con Luisana Lopilato, y el regreso de "Terminator 2"

Los estrenos de cine de la semana traen a “Pepita, la pistolera”, protagonizada por Luisana Lopilato y dirigida por Lucía Puenzo, el reestreno el regreso de “Terminator 2” , a 35 años su llegada a las salas, y películas de diversos géneros.

Síntesis: Mar del Plata, 1985. En pleno invierno, Margarita Di Tullio, trabajadora sexual y embarazada, se enfrenta a las mafias, a la policía corrupta y a las redes de explotación que dominan la noche de la ciudad. (Biográfica, Argentina)

Terminator 2: Juicio final

Director: James Cameron.

Elenco: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Castulo Guerra, Danny Cooksey, Jenette Goldstein.

Síntesis: han pasado 11 años desde que Sarah Connor fue marcada como objetivo para ser eliminada por un cyborg del futuro. (Ciencia Ficción, Estados Unidos)

Otros estrenos de cine

Masha y los osos

Director: Antonina Ruzhe.

Elenco: Vitaliya Kornienko, Lyudmila Artemeva, Snezhana Samokhina, Miron Provorov, Zoya Berber, Artyom Gaydukov, Alexandr Zhukov, Mikhail Orlov, Pavel Podkolzin, Gleb Bogdanovich

Síntesis: Masha tiene 14 años y viaja junto a su hermano menor, Vanya, a visitar a su abuela cerca de un enorme bosque. Los chicos del lugar advierten sobre la presencia de criaturas mágicas y un misterioso manantial capaz de transformar a quien beba de sus aguas, pero Vanya decide ignorar la leyenda. (Aventuras, Rusia).

Esa cosa con alas

Director: Dylan Southern.

Elenco: Benedict Cumberbatch, David Thewlis, Sam Spruell, Vinette Robinson, Leo Bill, Garry Cooper, Jessie Cave, Adam Basil, Lizzie Clarke, Tim Plester.

Síntesis: tras la muerte de su esposa, un joven padre pierde de forma progresiva el control de la realidad. En los rincones del departamento que comparte con sus dos hijos pequeños, una presencia acecha desde las sombras y lo sumerge en una perturbadora convivencia con sus propios demonios. (Drama, Reino Unido)

Una quinta en Portugal

Directora: Avelina Prat.

Elenco: Manolo Solo, Maria de Medeiros, Branka Kati, Rita Cabaço.

Síntesis: la desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece. (Drama, Portugal).