Estrenos de cine: "Lo malo del amor", con Nicolás Pauls y Magui Bravi, y variadas películas

Los estrenos de cine de esta semana vienen con “Lo malo del amor” , una comedia romántica protagonizada con Nicolás Pauls, Magui Bravi y un gran elenco, y la cartelera se renueva también con variadas películas de terror, drama y animación.

Síntesis: Daniel es un escritor atravesado por una profunda crisis personal y creativa después del derrumbe de su relación sentimental. Mientras intenta darle sentido a lo vivido a través de la escritura, conoce a Julieta, una mujer que vuelve a despertar en él la posibilidad de empezar de nuevo y creer en un amor más libre y honesto. (Comedia romántica, Argentina).

Otros estrenos de cine

El árbol mágico

Director: Ben Gregor.

Elenco: Rebecca Ferguson, Claire Foy, Andrew Garfield.

Síntesis: Una familia se muda al campo, donde descubren un árbol mágico que los lleva a mundos increíbles, y cada aventura pondrá a prueba su imaginación… y la fuerza que los mantiene unidos. (Aventuras, Estados Unidos).

Resident Evil: Noche Cero

Director: Zach Cregger.

Elenco: Paul Walter Hauser, Austin Abrams.

Síntesis: Bryan, un mensajero médico, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor. (Terror, Estados Unidos).

One Piece: La película

Director: Junji Shimizu.

Síntesis: Antes de convertirse en uno de los mayores fenómenos del manga y el anime a nivel mundial, ONE PIECE comenzaba a construir la aventura de Monkey D. Luffy y su tripulación. Ahora, esos primeros días regresan a la pantalla grande con “ONE PIECE La película”, estrenada originalmente en Japón en el 2000. (Animación, Japón).

Tres adioses

Directora: Isabel Coixet.

Elenco: Francesco Carril, Silvia D'Amico, Elio Germano, Alba Rohrwacher.

Síntesis: Marta y Antonio se separan después de una discusión menor. Marta reacciona a la ruptura encerrándose en sí misma y el único síntoma que no puede ignorar es una repentina falta de apetito. (España, Francia, Drama).