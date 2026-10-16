Qué dijo Bautista Mascia de la nueva internación de Denisse González

Denisse González volvió a quedar internada tras sufrir complicaciones en el cuadro de salud que padece desde hace meses y apenas 12 días después de la última alta. Bautista Mascia, el novio de la ex Gran Hermano , dio detalles de su evolución.

“Estamos con el tratamiento de la PTI que es lo que tiene ella. El número de plaquetas fluctúa y a veces tiene menos de lo que debería tener”, contó Bautista Mascia sobre la nueva internación de Denisse González.

La sigla PTI significa púrpura trombocitopénica inmunitaria, una enfermedad en la que el sistema inmunitario destruye las plaquetas o dificulta su producción.

Las plaquetas son células de la sangre que ayudan a detener las hemorragias. El tratamiento depende de la cantidad de plaquetas, de si hay sangrados y de cómo evoluciona la enfermedad. No todas las personas con PTI necesitan medicación inmediata.

Noticias alentadoras sobre la salud de Denisse González

Bautista Mascia se refirió a los tratamientos que recibe Denisse González y esta se mostró esperanzado en medio de una nueva internación. “Estamos siguiendo un protocolo con distintas líneas de tratamiento y estamos esperando llegar al indicado”, explicó el músico uruguayo y ganador de Gran Hermano.

Por último, anticipó que Denisse González volverá a su casa en los próximos días. “Probablemente estos días ya le den el alta y hay que ver si hacemos algo para que se mantenga en los valores normales”, concluyó Bautista Mascia sobre la salud de su novia.

Bautista Mascia y Denisse González se conocieron en Gran Hermano y siguieron su relación fuera la casa. El músico se mostró muy presente en cada internación de la influencer.