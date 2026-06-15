lunes 15 de junio de 2026
Escribinos
15 de junio de 2026
Tristeza.

Murió la actriz Anne Schedeen, protagonista de la serie Alf

La actriz Anne Schedeen, protagonista de la serie Alf, falleció a los 77 luego de una extensa carrera en la televisión y en el cine.

La actriz junto a Alf.&nbsp;
La actriz junto a Alf. 

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia“, expresó la familia de la artista en su publicación. Asimismo, destacaron que su recuerdo perdurará a través de sus obras, sus historias y su forma de entender la vida, definiéndola como “una fuerza de la naturaleza”. “Annie lo era todo para su familia y para esta agencia”, sumó su agente en otras declaraciones.

Lee además
El Indio Solari falleció a los 77 años. 
Adiós a un grande.

Murió el Indio Solari, líder de Los Redondos y leyenda el rock argentino
María Rosa Fugazot fue encontrada sin vida en su casa. 
Tristeza.

Falleció la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años
image
La actriz en el elenco de Alf.

La actriz en el elenco de Alf.

Su larga trayectoria en cine y televisión

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Luanne Ruth Schedeen estudió actuación en el Portland Civic Theatre. Luego, trasladó su talento a Hawái y Nueva York, pero fue en Los Ángeles cuando dio el gran salto: firmó contrato con Universal Pictures.

Desde entonces, su carrera despegó con pequeñas participaciones en series como The Six Million Dollar Man, McCloud, La mujer biónica, Emergency!, The Incredible Hulk, Three’s Company, Cheers, Magnum PI, Se ha escrito un crimen y Judging Amy.

En cine participó en La criatura infernal en 1976, Vuelo hacia la catástrofe y Exo-Man en 1977, Champions: A Love Story en 1979, Second Thoughts en 1983, Slow Burn en 1986 y Cast the First Stone en 1989.

La actriz se consagró con el estrellato mundial en 1986 con el estreno de Alf, donde interpretó a Kate Tanner, la madre de la recordada familia que decide hospedar a un extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

Temas
Seguí leyendo

Murió el Indio Solari, líder de Los Redondos y leyenda el rock argentino

Falleció la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

El presentimiento de Moria sobre la muerte de María Rosa Fugazot

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea del Boca se cay+o en Gran Hermano.  video
¡Ups!

Andrea del Boca sufrió otra terrible caída en Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

El Flaco López en Villa Domínico antes de consagrarse en Lanús.
Conmovedor.

El emotivo posteo del Flaco López en la previa al debut de Argentina en el Mundial