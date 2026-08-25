martes 25 de agosto de 2026
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25 de agosto de 2026
En alza.

Los medicamentos en Argentina cuestan hasta tres veces más que en el exterior

Un informe oficial comparó 17 principios activos y detectó que los medicamentos en Argentina son más caros en el 90% de los casos.

En los casos estudiadosm aparecen tres medicamentos de amplio consumo.

En los casos estudiadosm aparecen tres medicamentos de amplio consumo.

El estudio, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, utilizó la Dosis Diaria Definida (DDD), una unidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que permite comparar medicamentos independientemente del tamaño de los envases o las concentraciones.

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El diagnóstico es utilizado como respaldo para la estrategia del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación del mercado farmacéutico, facilitar la importación directa por parte de las provincias y promover la prescripción por nombre genérico.

Entre los antecedentes mencionados por la información oficial figura una compra de medicamentos a India realizada por la provincia de Mendoza.

Qué medicamentos tienen las mayores diferencias

Entre los tratamientos crónicos analizados aparecen tres medicamentos de amplio consumo:

  • Levotiroxina: el costo mensual es de US$ 19,3 en Argentina, contra US$ 3,1 en el exterior.
  • Atorvastatina: cuesta US$ 43,1 por mes en el país, frente a US$ 8 en los mercados comparados.
  • Metformina: alcanza US$ 26,1 mensuales en Argentina, mientras que en el exterior ronda los US$ 5,3.

En términos de dosis diaria, la levotiroxina cuesta US$ 0,644 en Argentina frente a una mediana internacional de US$ 0,103. La diferencia llega a 26,2 veces respecto de India, donde la dosis se ubica en US$ 0,02.

Para la atorvastatina, utilizada para controlar el colesterol, el valor local es de US$ 1,437 por dosis diaria, más de cinco veces la mediana internacional de US$ 0,267. Los precios de referencia son de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India.

En tanto, la metformina, indicada para la diabetes tipo 2, tiene un costo diario de US$ 0,871 en farmacias argentinas, frente a US$ 0,175 de mediana internacional. En Brasil cuesta US$ 0,55, en Estados Unidos US$ 0,28, en España US$ 0,08 y en India US$ 0,07.

La comparación con otros países

El relevamiento mostró que los medicamentos en Argentina son, en promedio, 6,7 veces más caros que en India, 5,3 veces más costosos que en España y 3,4 veces más que en Francia.

La brecha también aparece frente a Estados Unidos, donde los precios argentinos son 1,8 veces superiores, y Brasil, con una diferencia de 1,6 veces.

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