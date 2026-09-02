Revelan cómo Alejandro Stoessel dividió la fortuna de Tini Stossel

Luego de la reaparición de Tini Stoessel en medio de las versiones de conflicto familiar , se conoció cómo Alejandro Stoessel dividió la fortuna familiar y el enorme porcentaje de dinero que le corresponde a Mariana Muzlera, la mamá de la cantante.

"Cuando Alejandro estuvo enfermo, que estuvo tan grave, cambió toda la disposición de las cuentas. Si hoy le pasa algo a Ale, la dueña del 85% de todo el dinero familiar es Mariana Muzlera, el 16% de Tini y el 16% de Francisco", dijo Yanina Latorre en SQP detallando los porcentajes.

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Luego de revelar los porcentajes familiares en su ciclo de América TV, Yanina Latorre sumó una polémica postura: "No son chorros, creen que son los que mejor van a cuidar el dinero de Tini".

"Hoy Tini está tratando de recuperar el dinero, por eso desde su lado empezaron a filtrar y llega la famosa carta a los medios", explicó Yanina Latorre en medio del escándalo familiar por la fortuna de la cantante.

El dolor de Tini Stoessel con sus padres

Yanina Latorre también aseguró que la cantante "bloqueó al padre" y agregó que "tiene un gran dolor con la madre porque no entiende cómo no la defiende frente al padre".

Alejandro Stoessel dividió la fortuna.

Por su parte, Majo Martino aportó la versión del entorno de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. "El problema viene del lado de Tini porque les ofrece a sus padres menos del 20% y ellos quieren entre el 30% y 40%", detalló la panelista de SQP.

"Tini les ofreció un 25%, pero ellos quieren el 50%. Su dolor es que no tiene nada a su nombre", concluyó Yanina Latorre tras la información que había dado Majo Martino.