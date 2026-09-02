"No se paga" se sube a dos escenarios de Lomas, a la gorra y con reserva previa

La crisis económica, el humor y la lucha colectiva se encuentran en el escenario de la mano de la Cooperativa de Teatro “Media Sombra”, que presenta “No se paga” (El milagro de la santita y la conciencia de clase) en Lomas de Zamora. Con funciones bajo la modalidad "a la gorra" y con reserva previa, la propuesta busca garantizar el acceso de toda la comunidad al teatro independiente.

Se trata de una versión libre del clásico "Aquí no paga nadie" del célebre dramaturgo italiano Darío Fo. La obra utiliza el humor y el grotesco para retratar una realidad dolorosamente actual: una sociedad atravesada por la inflación y la crisis donde las leyes, el dinero y la fe tradicional parecen ya no alcanzar.

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La trama comienza cuando Antonia, junto a un grupo de vecinas de su barrio, descubre con indignación una nueva y escandalosa suba de precios en el supermercado. En un acto espontáneo de rebeldía, deciden llevarse los alimentos sin pagar.

Esta decisión desata una catarata de situaciones absurdas y desopilantes que pondrán a prueba los principios y miedos de sus protagonistas: la pícara Antonia; Juan, su marido y honesto cumplidor de la ley; Luis y Margarita, una joven pareja de amigos y compañeros de trabajo; y un policía obstinado en descubrir el engaño.

A través de los enredos, "No se paga" invita al espectador a perder el miedo y volver a creer en el milagro de la conciencia de clase y la organización obrera. La obra fue seleccionada por la Municipalidad de Almirante Brown para su cartelera en 2025 y 2026. Ha recorrido también espacios culturales independientes como La Casa de Claypole y El Espacio Bijou. Todas las funciones a sala llena.

Las funciones en Lomas de Zamora:

Sábado 12 de Septiembre a las 21:00 hs: Casa Fuentealba (Llavallol).

(Llavallol). Domingo 20 de Septiembre a las 18:00 hs: Casa Cacerola (Temperley).

Entrada: A la gorra (con reserva previa para la organización de los teatros)Sobre la compañía:

La Cooperativa de Teatro “Media Sombra” apuesta por un teatro independiente, autogestivo y comprometido con la realidad social, utilizando la comedia como una herramienta de reflexión crítica para la comunidad.Contacto para prensa, notas y reservas de entradas: