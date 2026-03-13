viernes 13 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
Ambiente.

Sumaron nuevas máquinas en Lomas de Zamora para la limpieza de los arroyos y zanjones

El intendente Federico Otermín destacó la incorporación de siete retroexcavadoras y una excavadora de largo alcance para la limpieza de arroyos y zanjones.

Federico Otermín presentó nuevas máquinas para el mantenimiento y limpieza de las cuencas de Lomas de Zamora.

Federico Otermín presentó nuevas máquinas para el mantenimiento y limpieza de las cuencas de Lomas de Zamora.

“En el Gobierno de la Comunidad, con el respaldo del Gobierno bonaerense y del Banco Provincia, incorporamos más equipamiento para cuidar nuestra Casa Común”, resaltó el jefe comunal, quien agradeció al Gobernador Axel Kicillof el acompañamiento y consideró que “es fundamental que podamos sumar capacidad de respuesta en relación a las cuestiones que más preocupan a los vecinos”.

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De la actividad también participaron la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General, Aldana Scillama.

De la actividad también participaron la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General, Aldana Scillama.

FNuevas máquinas para el mantenimiento y limpieza de las cuencas
Se trata de siete retroexcavadoras y una excavadora de largo alcance (Long Reach) de 18 metros.

Se trata de siete retroexcavadoras y una excavadora de largo alcance (Long Reach) de 18 metros.

Lomas de Zamora cuenta con su Agencia de Cuencas

Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Otermín anunció el envío de una ordenanza para crear la Agencia de Cuencas Lomas, a fin de contar con un órgano específico dedicado al análisis de las cuencas y, en articulación con las áreas de gestión y el Comité Operativo de Emergencias, abordar la prevención de contingencias climáticas.

“Ante el retiro del Estado nacional, no vamos a resignarnos a un futuro de destrucción, angustia y tristeza. Trabajamos todos los días para poder tener un futuro mejor y a esa alternativa la vamos a construir con la comunidad de las Lomas de Zamora, las tierras más hermosas de nuestra provincia y nuestro país, cuidándolas para estén limpias, lindas y seguras, porque ese el camino para que el pueblo sea feliz”, concluyó Otermín.

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