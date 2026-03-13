Sumaron nuevas máquinas en Lomas de Zamora para la limpieza de los arroyos y zanjones

“En el Gobierno de la Comunidad, con el respaldo del Gobierno bonaerense y del Banco Provincia, incorporamos más equipamiento para cuidar nuestra Casa Común”, resaltó el jefe comunal, quien agradeció al Gobernador Axel Kicillof el acompañamiento y consideró que “es fundamental que podamos sumar capacidad de respuesta en relación a las cuestiones que más preocupan a los vecinos”.
Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Otermín anunció el envío de una ordenanza para crear la Agencia de Cuencas Lomas, a fin de contar con un órgano específico dedicado al análisis de las cuencas y, en articulación con las áreas de gestión y el Comité Operativo de Emergencias, abordar la prevención de contingencias climáticas.
“Ante el retiro del Estado nacional, no vamos a resignarnos a un futuro de destrucción, angustia y tristeza. Trabajamos todos los días para poder tener un futuro mejor y a esa alternativa la vamos a construir con la comunidad de las Lomas de Zamora, las tierras más hermosas de nuestra provincia y nuestro país, cuidándolas para estén limpias, lindas y seguras, porque ese el camino para que el pueblo sea feliz”, concluyó Otermín.