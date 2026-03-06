Federico Otermín: "Orgullosos de lo que hicimos y entusiasmados por todo lo que vamos a hacer"

El intendente Federico Otermín dio inicio a las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora , donde llamó a cuidar la democracia y fortalecer el diálogo entre los distintos sectores en las vísperas del 50° aniversario del Golpe de Estado.

Estuvo acompañado por la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, el senador provincial Adrián Santarelli, la diputada provincial Eva Limone, el presidente del cuerpo, Diego Cordera, concejales y concejalas, la jefa de Gabinete, Sol Tischik, la Secretaria General, Aldana Scillama, funcionarios del Poder Ejecutivo, vecinos, referentes de instituciones, representantes de gremios, cámaras de comercio, veteranos de Malvinas y trabajadores del Municipio.

Antes de detallar su plan de gestión, el Intendente reafirmó la importancia de la participación ciudadana y el diálogo político . “Queremos cuidar nuestra democracia y estamos convencidos de que la mejor manera de hacerlo es en comunidad, recuperando ese espíritu de paz, cultura y trabajo que soñaron para la posteridad los pioneros y pioneras, por eso les pido que nos pongamos de acuerdo para darle un mensaje a la sociedad de amor por Lomas”.

De los anuncios centrales de su discurso se destaca el envío de un ambicioso paquete de 36 proyectos de ordenanzas, entre los que se encuentran: el marco de Gobernanza Digital, Ciberseguridad y Uso Responsable de la Inteligencia Artificial, una campaña de presentismo, la institucionalización del Consejo de Personas con Discapacidad, el Plan de Acción Climática Local y la protección del Humedal del Parque Finky, la creación del Observatorio Vial y la Agencia Cuencas Lomas, la adhesión a la Ley de Buen Trato hacia la niñez, la regulación de la ciberludopatía en adolescentes, la creación del Banco del Municipio de Tierras, la oficialización del Consejo de Personas con Discapacidad, la gratuidad en el traslado de animales en el transporte público en colectivos cercanos al Hospital de Animales y la consolidación del Congreso de la Comunidad, entre otras.

En clave general, Federico Otermín destacó que uno de los ejes transversales de la gestión será el Gobierno de la Comunidad IA, permitiendo una atención multicanal y más ágil que integre la perspectiva presencial para favorecer la cercanía y la eficiencia. En materia de obras públicas, anunció la reconstrucción de 10 plazas, nuevos parques lineales en Turdera, Albertina, Llavallol y Fiorito, más frentes de pavimentación y bacheo y un exhaustivo programa hídrico para prevenir inundaciones. En seguridad, resaltó el programa Ojos de la Comunidad, la incorporación de 70 nuevos móviles, cámaras, alarmas y lectoras de patentes.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 11.19.14 (1) Federico Otermín dio inicio a las Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

Respecto de la limpieza y cuidado del ambiente, anunció un programa de retiro de residuos voluminosos, la plantación de 3.000 árboles nativos y 7.500 herbáceas en el marco del programa Forestar en Comunidad y la incorporación a escala de entrega de alimentos frescos para niños bajo inseguridad alimentaria. En acceso a la salud y educación, subrayó la reconstrucción de 7 Centros Integrales de Salud (CIS) y una segunda etapa con 6 nuevos CIS, un plan de alfabetización y más obras de infraestructura escolar. Finalmente, en promoción de la producción y el empleo, destacó la creación de 10 espacios de "Comunidades Productivas" y la formalización a través de ordenanzas de las plataformas "Aprender Lomas" y "Empleo Lomas".

WhatsApp Image 2026-03-06 at 11.19.14 Federico Otermín dio inicio a las Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

El impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei, una preocupación del intendente Federico Otermín

En este punto, Federico Otermín manifestó su preocupación por el impacto de las políticas del gobierno nacional, detallando las obras que se encuentran paralizadas en el distrito. Como contrapartida, agradeció al gobernador Axel Kicillof por su apoyo para concretar proyectos históricos como el Paso Bajo Nivel de Temperley y la renovación de la calle Recondo. Asimismo, anunció que junto a la Provincia se avanzará en el Paseo de la Ribera y la obra hídrica Cáceres en Santa Catalina.

“Estamos orgullosos de lo que hicimos y entusiasmados por todo lo que vamos a hacer y por eso necesitamos el apoyo de este Concejo. ¡A trabajar juntos, con amor por Lomas, camino a nuestro Bicentenario”, concluyó el Intendente en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.