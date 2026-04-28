martes 28 de abril de 2026
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28 de abril de 2026
Asalto.

Robo comando en Lanús: se hicieron pasar por policías y se llevaron $20 millones

Un grupo de delincuentes simuló un allanamiento para robar en un depósito de Mercado Libre. Ocurrió en Lanús Oeste.

El robo en Lanús quedó grabado en las cámaras de seguridad.

El robo en Lanús quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Un grupo comando se hizo pasar por policías para asaltar un depósito de Mercado Libre en la localidad de Lanús. Redujeron a los empleados y se llevaron unos $20 millones en efectivo.

Todo ocurrió el viernes 24 de abril al mediodía, en un galpón de la calle Potosí al 1800. Un grupo de cuatro o cinco hombres ingresó al lugar con vestimenta policial, simulando un allanamiento. Acto seguido, sacaron sus armas y les dijeron a los empleados que se tiraran al piso.

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Los empleados obedecieron y se colocaron boca abajo en el suelo. “¿Quién es la contadora?”, preguntó uno de los sujetos. Luego, la obligaron a levantarse para que les entregara el dinero de lugar. Quedaba claro que no eran policías sino delincuentes.

Por su parte, el resto de la banda recorrió oficinas y revisó el galpón. Luego, les quitaron los celulares a todos los presentes.

robo
Las víctimas, con las manos levantadas durante el robo en Lanús.

Las víctimas, con las manos levantadas durante el robo en Lanús.

$20 millones robados en Lanús

Poco después del mediodía, los ladrones escaparon. Los empleados constataron el robo de unos 20 millones de pesos en efectivo, obtenido tras vaciar dos cajas fuertes. De inmediato llamaron a la Policía.

Efectivos de la Comisaría 7ª de Villa Industriales acudieron al lugar y tomaron la denuncia. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Lanús. La DDI local intervino para avanzar con el análisis de las cámaras de seguridad para poder identificar a los asaltantes.

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