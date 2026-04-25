Robó un auto en Lomas de Zamora y lo utilizó para robar otros vehículos: terminó detenido

Un delincuente que había robado un auto en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía Bonaerense en Lanús . Descubrieron que había participado del robo de otros dos vehículos.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó con un llamado al 911 que alertó sobre un Toyota Yaris blanco que circulaba de manera sospechosa por el cruce de Deán Funes y Colón , en Lanús Oeste. Efectivos policiales fueron hasta el lugar y encontraron el vehículo con varios hombres a bordo.

Arrestados. Robaban en colectivos de Capital y los detuvieron: dos eran de Lomas

Insólito. Lo detuvieron por una entradera en Lomas, quedó libre y volvió a robar tres días después

Al notar la presencia de los policías, los sujetos escaparon corriendo. En esa breve persecución fue detenido un hombre de 33 años . Los uniformados descubrieron que el Toyota tenía una patente falsa y que el vehículo había sido robado momentos antes en Lomas de Zamora .

El coche tenía pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría 1ª de Lomas. Como si fuera poco, al revisar al detenido, le encontraron dos llaves: una de un Volkswagen y otra de un Ford . Inmediatamente lo llevaron a la Comisaría 3ª de Valentín Alsina.

detenido El detenido por robar un auto en Lomas de Zamora.

El detenido había cometido varios robos

Al llegar a la dependencia policial, se presentó una mujer que dijo haber sido asaltada por este sujeto. Le había robado su camioneta Ford Territory. La llave que tenía el detenido era de ese mismo vehículo.

Momentos después, se supo que el delincuente había utilizado aquel Toyota robado en Lomas para cometer el robo de una Volkswagen Amarok en Lanús: ese era el origen de la otra llave.

autos robados Los otros dos autos que había robado el delincuente.

Mediante averiguaciones y consultas con la Policía de la Ciudad, se descubrió que la Amarok y el Ford habían sido hallados en el Bajo Flores.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Avellaneda-Lanús, imputado por “robo agravado por empleo de arma de fuego, por ser cometido en poblado y en banda reiterado en tres hechos en concurso real con encubrimiento agravado”.