sábado 05 de septiembre de 2026
Escribinos
5 de septiembre de 2026
Vintage.

Quién fue la tercera en discordia entre Silvina Luna y Fernando Gago

Silvina Luna y Fernando Gago tuvieron un romance que se terminó abruptamente cuando la rosarina descubrió una infidelidad por parte de “Pintita”.

Fernando Gago y Silvina Luna.&nbsp;

Fernando Gago y Silvina Luna. 

“Él me gustaba físicamente, llegué a enamorarme. Me dolió mucho en su momento. Para mí era mi novio. Por suerte di vuelta la página, era chica. Estaba buena y me sobraban los candidatos. No valía la pena Gago, ¡de lo que me salvé!“, contó hace años Silvina Luna en LAM.

Lee además
Llega el documental sobre Silvina Luna. 
Impactante.

Las fuertes imágenes del documental de Silvina Luna en Netflix

Silvina Luna falleció a los 43 años.
Lo que vendrá.

Quién es la ex GH que interpretará a Silvina Luna en su documental

La relación terminó de la peor manera cuando la rosarina se enteró de que el por entonces futbolista del Real Madrid jugaba a dos puntas al ver fotos de su novio paseando con la actriz Mica Vázquez por España en una revista.

Pía Shaw agregó que la modelo descubrió el engaño mientras miraba ShowMatch, donde escuchó a Mica Vázquez decir que estaba en pareja con el deportista. Ante su reclamo, Fernando Gago no dudó en irse a Rosario durante la madrugada para pedirle perdón, y ella accedió.

Luego, la ex Gran Hermano reconoció que el fin se desencadenó cuando los vio en una revista rumbo a España, ya que él había sido tranferido al Real Madrid.

Fernando Gago con Mica Vázquez, cuando aun era novio de Silvina Luna.

Fernando Gago con Mica Vázquez, cuando aun era novio de Silvina Luna.

El “peor novio” de Silvina Luna

El romance terminó tan mal que incluso Silvina Luna definió a Fernando Gago como el “peor novio famoso” de su vida y contó que rápidamente dio “una vuelta de página” tras la separación.

Luego Mica Vázquez también tuvo una mala experiencia con “Pintita” habló del fin de su relación con él. “Me fue infiel con media Argentina”, dijo la actriz en su momento sobre el fallido romance.

Por entonces, el talentoso futbolista comenzaba una relación con la tenista Gisela Dulko, con quien tuvo una relación de 12 años y tres hijos en común.

Temas
Seguí leyendo

Las fuertes imágenes del documental de Silvina Luna en Netflix

Quién es la ex GH que interpretará a Silvina Luna en su documental

El emotivo posteo de Conti a tres años de la muerte de Silvina Luna

Cómo fue la larga relación de Moria Casán con Carlos Sexton

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Diego Maradona y Claudia Villafañe cuando eran novios.  video
¡Ups!

Claudia reveló la estrategia que tenía Diego para irse de trampa

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casan con Carlos Sexton en los 70. 
Vintage.

Cómo fue la larga relación de Moria Casán con Carlos Sexton