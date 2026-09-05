Quién fue la tercera en discordia entre Silvina Luna y Fernando Gago

Luego de su salto a la fama con su participación en la segunda edición de Gran Hermano Silvina Luna fue protagonista de varias historias de amor que se hicieron públicas a través de los medios, como el romance con Fernando Gago.

“Él me gustaba físicamente, llegué a enamorarme. Me dolió mucho en su momento. Para mí era mi novio. Por suerte di vuelta la página, era chica. Estaba buena y me sobraban los candidatos. No valía la pena Gago, ¡de lo que me salvé!“, contó hace años Silvina Luna en LAM.

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La relación terminó de la peor manera cuando la rosarina se enteró de que el por entonces futbolista del Real Madrid jugaba a dos puntas al ver fotos de su novio paseando con la actriz Mica Vázquez por España en una revista.

Pía Shaw agregó que la modelo descubrió el engaño mientras miraba ShowMatch, donde escuchó a Mica Vázquez decir que estaba en pareja con el deportista. Ante su reclamo, Fernando Gago no dudó en irse a Rosario durante la madrugada para pedirle perdón, y ella accedió.

Luego, la ex Gran Hermano reconoció que el fin se desencadenó cuando los vio en una revista rumbo a España, ya que él había sido tranferido al Real Madrid.

Fernando Gago con Mica Vázquez, cuando aun era novio de Silvina Luna.

El “peor novio” de Silvina Luna

El romance terminó tan mal que incluso Silvina Luna definió a Fernando Gago como el “peor novio famoso” de su vida y contó que rápidamente dio “una vuelta de página” tras la separación.

Luego Mica Vázquez también tuvo una mala experiencia con “Pintita” habló del fin de su relación con él. “Me fue infiel con media Argentina”, dijo la actriz en su momento sobre el fallido romance.

Por entonces, el talentoso futbolista comenzaba una relación con la tenista Gisela Dulko, con quien tuvo una relación de 12 años y tres hijos en común.