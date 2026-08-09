El Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, la principal huella cultural de los inmigrantes italianos

Ese proyecto comenzó el 9 de julio de 1882 con la fundación de la Sociedad Italiana Unione e Stella di Lomas de Zamora , una entidad que con el tiempo se convirtió en una de las marcas más visibles de la presencia italiana en la ciudad. La fecha elegida para su nacimiento tuvo un significado especial: coincidía con la celebración de la Independencia argentina.

La comunidad italiana no solo daba origen a su propia organización, sino que también expresaba, a través de esa coincidencia, su vínculo con el país que los había recibido. La llegada de inmigrantes europeos había transformado la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Personas provenientes de distintos países como Italia, España, Polonia, Rusia, Inglaterra, Francia y Alemania arribaron tras atravesar períodos de pobreza, conflictos y guerras en Europa, buscando nuevas oportunidades en América.

En Lomas, como ocurrió en otros puntos del país, la colectividad italiana fue la más numerosa y dejó una fuerte impronta en la vida local. La actividad de los inmigrantes italianos no se limitó a una sola institución. En Banfield nació Stella del Sud, con sede en la calle Maipú, mientras que en Temperley se creó Nuova Roma, dirigida por Vicente Ciodaro. De esa organización surgió luego la Societá Italiana de Mútuo Soccorso, integrada por inmigrantes provenientes de la región norte de Italia.

Con los años, las diferencias entre los distintos grupos de origen quedaron relegadas, especialmente después del acercamiento entre la Santa Sede y la República Italiana. Algunas costumbres, sin embargo, permanecieron vigentes, como la celebración del Venti di Settembre, una jornada que en sus comienzos era anunciada con el estruendo de bombas que despertaban a los vecinos.

El Teatro Coliseo de Lomas, orgullo local.

El crecimiento del Teatro Coliseo de Lomas de Zamora

La historia edilicia de la Sociedad también refleja el esfuerzo de sus integrantes. Su primera sede estuvo ubicada en Gorriti 333, pero luego la institución se trasladó a un nuevo edificio construido en la calle Italia. Ese avance fue posible gracias a la donación de un terreno realizada por un vecino, un gesto que quedó registrado en una placa conmemorativa y que recordó también la cesión inicial hecha en 1882 por Giuseppe Pedotti, primer presidente de la entidad.

El cierre de aquella primera etapa tuvo lugar el 25 de septiembre de 1933, cuando más de 60 personas participaron de una cena de despedida de la antigua sede. Poco antes, el 9 de julio de ese mismo año, una función de gala había inaugurado el cine teatro Coliseo de la calle España, durante los festejos por el 51° aniversario de la Sociedad. El edificio, cuya construcción estuvo dirigida por el arquitecto Pio Ricagno, fue resultado de años de trabajo y compromiso de los asociados.

La obra, reconocida por su estilo y calidad para la época, terminó convirtiéndose en uno de los espacios teatrales más destacados del país: el Coliseo de Lomas de Zamora llegó a ser considerado entre los diez mejores teatros líricos de la Argentina. Hasta la semana que viene, amigos.