Banfield no pudo con la jerarquía de River y cayó sin atenuantes en el Florencio Sola

La jerarquía de River fue mucho para un Banfield que quedó a tiro del empate

River se impuso por 3 a 2 ante Banfield en un partidazo disputado en el Florencio Sola, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. En el debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino, el conjunto de Núñez aguantó la reacción heroica del Taladro, que acarició el empate en la última jugada del encuentro.

El encuentro comenzó con intensidad, pero fue River el que golpeó primero gracias a su jerarquía ofensiva. A los 31 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi abrió el marcador con una gran definición. Menos de diez minutos después, a los 40', Thiago Almada estiró la ventaja desde el punto del penal. Fue una acción polémica porque en primera instancia el "Ruso" Rodríguez había atajado la pena máxima pero el árbitro a instancias del VAR decidió que la acción se vuelva a ejecutar.

La reacción de Banfield

En el complemento, Banfield reaccionó y a puro coraje de la mano de Bruno Sepúlveda, quien se transformó en la figura del local al anotar un doblete (a los 18' y 38' de la segunda mitad) para poner a tiro al Taladro.

Sin embargo, Ángel Correa fue quien le dio el golpe letal a Banfield. Sobre el final, Banfield logró empujar la pelota a la red para un agónico 3-3, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

Con este resultado, ambos equipos quedan emparejados en la mitad de la tabla de posiciones con 7 unidades. En la próxima fecha, Banfield visitará a Aldosivi en un encuentro crucial por la permanencia. Con esta derrota ante River, ahora Banfield se complicó en la tabla de los promedios, ya que sólo supera al propio elenco marplatense y a Estudiantes de Río Cuarto.