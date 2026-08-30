domingo 30 de agosto de 2026
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30 de agosto de 2026
Dura derrota.

Banfield no pudo con la jerarquía de River y cayó sin atenuantes en el Florencio Sola

Banfield perdió con River por 3 a 2 por la fecha número 7 del Torneo Clausura. El Taladro descontó dos veces a través de Bruno Sepúlveda pero no le alcanzó.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfiels sufre ante la jerarquía de River.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield no puede con el poderío de River y pierde por 2 a 0 al término del primer tiempo.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Banfield choca ante River en el Florencio Sola.

Diego Ruso Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego Ruso Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Banfield choca ante River en uno de los duelos más atrapantes del Torneo Clausura.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

La jerarquía de River fue mucho para un Banfield que quedó a tiro del empate

River se impuso por 3 a 2 ante Banfield en un partidazo disputado en el Florencio Sola, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. En el debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino, el conjunto de Núñez aguantó la reacción heroica del Taladro, que acarició el empate en la última jugada del encuentro.

El encuentro comenzó con intensidad, pero fue River el que golpeó primero gracias a su jerarquía ofensiva. A los 31 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi abrió el marcador con una gran definición. Menos de diez minutos después, a los 40', Thiago Almada estiró la ventaja desde el punto del penal. Fue una acción polémica porque en primera instancia el "Ruso" Rodríguez había atajado la pena máxima pero el árbitro a instancias del VAR decidió que la acción se vuelva a ejecutar.

La reacción de Banfield

En el complemento, Banfield reaccionó y a puro coraje de la mano de Bruno Sepúlveda, quien se transformó en la figura del local al anotar un doblete (a los 18' y 38' de la segunda mitad) para poner a tiro al Taladro.

Sin embargo, Ángel Correa fue quien le dio el golpe letal a Banfield. Sobre el final, Banfield logró empujar la pelota a la red para un agónico 3-3, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

Con este resultado, ambos equipos quedan emparejados en la mitad de la tabla de posiciones con 7 unidades. En la próxima fecha, Banfield visitará a Aldosivi en un encuentro crucial por la permanencia. Con esta derrota ante River, ahora Banfield se complicó en la tabla de los promedios, ya que sólo supera al propio elenco marplatense y a Estudiantes de Río Cuarto.

Final del partido

Banfield cayó ante River por 3 a 2 en el Florencio Sola.

Se salvó Banfield

Sobre el final, Tomás Galván reventó el travesaño con su disparo.

Era el empate para Banfield pero estaba adelantado

Bruno Sepúlveda anotaba el 3 a 3, pero estaba en clara posición adelantada.

¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!

Cuando River había perdonado, Bruno Sepúlveda con un derechazo al ángulo puso el 3 a 2. Se vuelve a ilusionar Banfield.

River cerca del cuarto

En un contragolpe casi perfecto el equipo de Leonardo Ponzio estuvo muy cerca de sentenciar el encuentro, si no fuera por la mala definición de Lucas Beltrán.

¡¡¡¡GOOOOOL DE RIVER!!!!

Cuando Banfield estaba cerca del empate, apareció en su máximo esplendor Ángel Correa y puso el 3 a 1 para River.

!!!!!GOOOOOL DE BANFIELD!!!!

De la mano de los recién ingresados Banfield llega al descuento. Luego de un centro y una gran atajada de Santiago Beltrán, apareció Bruno Sepúlveda y puso el 2 a 1.

Pedro Troglio mueve el banco de suplentes de Banfield

Ingresan Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda por Federico Medina y Matías Hernández.

River cerca del tercero

Otra buena sociedad en ataque entre Thiago Almada y Ángel Correa, casi termina en gol de Sebastián Driussi. River sigue siendo mucho más que Banfield.

Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan Banfield y River el complemento en el Florencio Sola.

Final del primer tiempo

Banfield cae ante River por 2 a 0 por la fecha número 7 del Torneo Clausura.

!!!!GOOOOL DE RIVER!!!!

Luego de una invasión en el área, el árbitro Rey Hilfer a instancias del VAR tomó la decisión de que se ejecute el penal nuevamente. En esta ocasión, Thiago Almada venció al "Ruso" Rodríguez y pone el 2 a 0 a favor de River.

"Ruso" Rodríguez salva a Banfield

Thiago Almada remató a media altura y el arquero de Banfield contuvo el disparo.

Penal para River

Infracción de Tomás Adoryan sobre Thiago Almada en el área y el árbitro sancionó la pena máxima.

¡¡¡¡GOOOOOOL DE RIVER!!!

Una gran habilitación de Ángel Correa hacia Sebastián Driussi finalizó con el delantero de River y un remate certero que no pudo contener el arquero de Banfield. Gana River 1 a 0.

Así se vive el duelo entre Banfield y River con ambas hinchadas

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.

River cerca del primero

Una nueva triangulación en ataque dejó a Angel Correa mano a mano con el "Ruso" Rodríguez y el arquero de Banfield volvió a ganar el duelo.

Otra vez avisó River

Buena maniobra individual de Thiago Almada que finalizó con un zurdazo. El "Ruso" Rodríguez contuvo de manera brillante.

Banfield tuvo la primera de peligro

Tomás Adoryan desbordó por la izquierda y Alexander Machado estuvo cerca de marcar el primero para Banfield de cabeza.

Se salvó Banfield

En la primera jugada clara de peligro Thiago Almada intentó sorprender con un tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Diego Rodríguez.

Diego "Ruso" Rodríguez hace su debut en el arco de Banfield

El ex arquero de Argentinos Juniors e Independiente se estrena como arquero de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.

Comenzó el partido

Ya juegan Banfield y River por la fecha número 7 del Torneo Clausura.

En instantes arranca Banfield vs. River

Con un gran marco de público ya comienza el partido en el Florencio Sola.

Así llega la gente de River al Florencio Sola

Cerca de 7 mil hinchas de River llegando al estadio de Banfield para ocupar la popular Osvaldo Fani.

Ya se viene Banfield vs. River en el Florencio Sola

Formaciones confirmadas

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Federico Medina, Brandon Oviedo, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado, Matías Hernández. DT: Pedro Troglio.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: ESPN Premium

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