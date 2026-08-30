Banfield no pudo con la jerarquía de River y cayó sin atenuantes en el Florencio Sola

La jerarquía de River fue mucho para un Banfield que quedó a tiro del empate
River se impuso por 3 a 2 ante Banfield en un partidazo disputado en el Florencio Sola, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. En el debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino, el conjunto de Núñez aguantó la reacción heroica del Taladro, que acarició el empate en la última jugada del encuentro.
El encuentro comenzó con intensidad, pero fue River el que golpeó primero gracias a su jerarquía ofensiva. A los 31 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi abrió el marcador con una gran definición. Menos de diez minutos después, a los 40', Thiago Almada estiró la ventaja desde el punto del penal. Fue una acción polémica porque en primera instancia el "Ruso" Rodríguez había atajado la pena máxima pero el árbitro a instancias del VAR decidió que la acción se vuelva a ejecutar.
La reacción de Banfield
En el complemento, Banfield reaccionó y a puro coraje de la mano de Bruno Sepúlveda, quien se transformó en la figura del local al anotar un doblete (a los 18' y 38' de la segunda mitad) para poner a tiro al Taladro.
Sin embargo, Ángel Correa fue quien le dio el golpe letal a Banfield. Sobre el final, Banfield logró empujar la pelota a la red para un agónico 3-3, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.
Con este resultado, ambos equipos quedan emparejados en la mitad de la tabla de posiciones con 7 unidades. En la próxima fecha, Banfield visitará a Aldosivi en un encuentro crucial por la permanencia. Con esta derrota ante River, ahora Banfield se complicó en la tabla de los promedios, ya que sólo supera al propio elenco marplatense y a Estudiantes de Río Cuarto.
Final del partido
Banfield cayó ante River por 3 a 2 en el Florencio Sola.
Se salvó Banfield
Sobre el final, Tomás Galván reventó el travesaño con su disparo.
Era el empate para Banfield pero estaba adelantado
Bruno Sepúlveda anotaba el 3 a 3, pero estaba en clara posición adelantada.
¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!
Cuando River había perdonado, Bruno Sepúlveda con un derechazo al ángulo puso el 3 a 2. Se vuelve a ilusionar Banfield.
¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/UbMZP3b1TF— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
River cerca del cuarto
En un contragolpe casi perfecto el equipo de Leonardo Ponzio estuvo muy cerca de sentenciar el encuentro, si no fuera por la mala definición de Lucas Beltrán.
¡¡¡¡GOOOOOL DE RIVER!!!!
Cuando Banfield estaba cerca del empate, apareció en su máximo esplendor Ángel Correa y puso el 3 a 1 para River.
Así fue el 3-1 de River ante #Banfield pic.twitter.com/mm3uH6qso1— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
!!!!!GOOOOOL DE BANFIELD!!!!
De la mano de los recién ingresados Banfield llega al descuento. Luego de un centro y una gran atajada de Santiago Beltrán, apareció Bruno Sepúlveda y puso el 2 a 1.
Así fue el descuento de #Banfield . Cabezazo de rebote de Sepúlveda. pic.twitter.com/kwBUBv4z6u— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
Pedro Troglio mueve el banco de suplentes de Banfield
Ingresan Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda por Federico Medina y Matías Hernández.
River cerca del tercero
Otra buena sociedad en ataque entre Thiago Almada y Ángel Correa, casi termina en gol de Sebastián Driussi. River sigue siendo mucho más que Banfield.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Banfield y River el complemento en el Florencio Sola.
Final del primer tiempo
Banfield cae ante River por 2 a 0 por la fecha número 7 del Torneo Clausura.
!!!!GOOOOL DE RIVER!!!!
Luego de una invasión en el área, el árbitro Rey Hilfer a instancias del VAR tomó la decisión de que se ejecute el penal nuevamente. En esta ocasión, Thiago Almada venció al "Ruso" Rodríguez y pone el 2 a 0 a favor de River.
Así fue el segundo gol de River, de penal tras repetir la ejecución por invasión (lo había atajado el Ruso Rodríguez). pic.twitter.com/Catm8REckG— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
"Ruso" Rodríguez salva a Banfield
Thiago Almada remató a media altura y el arquero de Banfield contuvo el disparo.
LA ENORME TAPADA DEL RUSO QUE FUE ANULADA Así fue el gigante penal atajado por Diego Rodríguez ante THIAGO ALMADA que finalmente fue anulado por invasión.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wU5xrGZkRG— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2026
Penal para River
Infracción de Tomás Adoryan sobre Thiago Almada en el área y el árbitro sancionó la pena máxima.
¡¡¡¡GOOOOOOL DE RIVER!!!
Una gran habilitación de Ángel Correa hacia Sebastián Driussi finalizó con el delantero de River y un remate certero que no pudo contener el arquero de Banfield. Gana River 1 a 0.
PFFF, GOLAZO DE RIVER Asistencia MAGISTRAL de Ángel Correa y una tremenda volea de Sebastián Driussi para el 1-0 de River ante Banfield.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/syt7BcO5vR— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2026
Así se vive el duelo entre Banfield y River con ambas hinchadas
Así se vive el duelo entre Banfield y River en el Florencio Sola.
River cerca del primero
Una nueva triangulación en ataque dejó a Angel Correa mano a mano con el "Ruso" Rodríguez y el arquero de Banfield volvió a ganar el duelo.
Otra vez avisó River
Buena maniobra individual de Thiago Almada que finalizó con un zurdazo. El "Ruso" Rodríguez contuvo de manera brillante.
ATAJADÓN del Ruso Rodríguez en su presentación con la camiseta de #Banfield pic.twitter.com/gVvEqPnSI9— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) August 30, 2026
Banfield tuvo la primera de peligro
Tomás Adoryan desbordó por la izquierda y Alexander Machado estuvo cerca de marcar el primero para Banfield de cabeza.
Se salvó Banfield
En la primera jugada clara de peligro Thiago Almada intentó sorprender con un tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Diego Rodríguez.
Diego "Ruso" Rodríguez hace su debut en el arco de Banfield
El ex arquero de Argentinos Juniors e Independiente se estrena como arquero de Banfield.
Diego "Ruso" Rodríguez debuta en el arco de Banfield.
Comenzó el partido
Ya juegan Banfield y River por la fecha número 7 del Torneo Clausura.
En instantes arranca Banfield vs. River
Con un gran marco de público ya comienza el partido en el Florencio Sola.
Así llega la gente de River al Florencio Sola
Cerca de 7 mil hinchas de River llegando al estadio de Banfield para ocupar la popular Osvaldo Fani.
Ya se viene Banfield vs. River en el Florencio Sola
Formaciones confirmadas
Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Federico Medina, Brandon Oviedo, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado, Matías Hernández. DT: Pedro Troglio.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Estadio: Florencio Sola
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
TV: ESPN Premium