lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
En el Gallardón.

Los Andes empató con Acassuso y no pudo meterse en zona de Reducido

Los Andes, que sufrió la expulsión de Sergio Ortiz, alcanzó las seis fechas sin triunfos. Convirtió en figura a Mariano Monllor, responsable del 0-0.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Tobías Modlin encara a&nbsp; Agustín Hermoso.

Tobías Modlin encara a  Agustín Hermoso.

Tobías Modlin encara a&nbsp; Agustín Hermoso.

Tobías Modlin encara a  Agustín Hermoso.

Sergio Ortiz fue expulsado por doble amarilla.

Sergio Ortiz fue expulsado por doble amarilla.

Sergio Ortiz fue expulsado por doble amarilla.

Sergio Ortiz fue expulsado por doble amarilla.

Punto que cortó con las derrotas, pero no conformó

Los Andes cortó con cuatro derrotas consecutivas al igualar 0-0 contra Acassuso en el estadio Eduardo Gallardón, por la 27º fecha de la zona A de la Primera Nacional, pero estiró a seis la racha de partidos sin victorias y no pudo meterse en zona de Torneo Reducido.

A pesar de las suspensiones y lesiones, Los Andes hizo un partido correcto, convirtió en figura a Mariano Monllor pese a no tener un dominio sostenido de las acciones de juego, pero fue ampliamente merecedor de irse al entretiempo en ganancia.

Buena presentación del joven Tobías Modlin, que no le pesó el debut, siendo una de las piezas de desequilibrio del ataque. Sergio Benet jugó con dos laterales bien adelantados y tres centrales buscando hacer ancha la cancha con desbordes para lastimar a Acassuso.

Gabriel Carrasco err&oacute; un gol incre&iacute;ble.

Gabriel Carrasco erró un gol increíble.

Los Andes contó con un remate de Peter Grance, un tiro libre en el palo de Sergio Ortiz que del rebote erró de manera increíble Gabriel Carrasco y un cabezazo de Franco Rodríguez que sacó el arquero.

La expulsión condicionó a Los Andes

El Milrayitas siguió insistiendo, con empuje, buscando abrir una defensa dura. Pero el Chino Monllor clausuró su arco, primero sacando un frentazo de Fernández Colombo y luego un remate de Tobías Modlin que Camilo Viganoni no pudo empujar va a la red.

Esa búsqueda se rompió con la expulsión de Sergio Ortiz –dos amarillas en cinco minutos-, que le dio vida a Acassuso que, por primera vez en la noche, atacó sobre el arco de Sebastián López.

Fue allí cuando el arquero de Los Andes no quiso ser menos que su rival y con dos manotazos salvó los remates de Ramiro Reynoso y Alex Ruiz, que evitaron que Acassuso se lleva demasiado premio.

Empate entre dos equipos necesitados. Los Andes cayó al 10º puesto, pero está a dos puntos del Reducido; Acassuso lleva 11 sin victorias y continúa en zona de descenso junto a Defensores de Belgrano.

Terminó el partido

Los Andes, que lleva seis sin ganar, empató 0-0 contra Acassuso.

Lo tuvo Acassuso

A través de un remate de Alex Ruiz que Sebastián López mandó al córner.

López evitó la caída de su arco

Ramiro Reynoso probó de afuera y el arquero metió el guantazo abajo.

Expulsado Ortiz en Los Andes

El volante recibió la segunda tarjeta amarilla y el local se queda con 10 jugadores a los 28 minutos.

Lo que perdió Los Andes

Mariano Monllor tapó con la pierna el remate de Tobías Modlin y en el rebote le erró Camilo Viganoni.

Otra salvada de Monllor

Manotazo del arquero de Acassuso para desviar el frentazo de Fernández Colombo.

Comenzó el segundo tiempo

Los Andes va en busca de los tres puntos ante Acassuso.

Final del primer tiempo

Los Andes y Acassuso igualan en cero, pero el Milrayitas tuvo las mejores chances para abrir el marcador.

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Susto para Los Andes

Apareció Alexis González al vacío y desde el piso manoteó Sebastián López.

Atajadón de Monllor

El arquero de Acassuso se lució ante un cabezazo de Franco Rodríguez.

Se salvó Acassuso

Tiro libre de Sergio Ortiz al palo, del rebote se pasó Tobías Modlin y Gabriel Carrasco le erró al arco.

Llegó Los Andes

Al fondo Tobías Modlin, centro bajo y remate a la carrera de Peter Grance apenas arriba.

Arranque disputado

Los Andes y Acassuso dividen la pelota en un trámite de absoluta paridad.

Comenzó el partido

Los Andes intentará en el cierre de la 27º fecha de la Primera Nacional ponerle punto final a la racha de cuatro derrotas consecutivas y cinco partidos sin victorias frente a Acassuso, en Lomas de Zamora. Será el debut de Sergio Benet como técnico.

En minutos arranca en Lomas de Zamora

Los Andes tendrá el debut del juvenil delantero Tobías Modlin.

Formaciones confirmadas de Los Andes y Acassuso

Los Andes: Sebastián López; Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza y Nazareno Fernández Colombo; Gabriel Carrasco, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz y Peter Grance ; Alex Valdez Chamorro; Tobías Modlin y Camilo Viganoni. DT: Sergio Benet.

Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello y Alex Ruiz; Nahuel Petillo, David De Stéfano, Agustín Hermoso y Ramiro Reynoso; Alexis González y Lázaro Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

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Árbitro: Jorge Broggi. Estadio: Eduardo Gallarón. TV: LPF Play.

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