Los Andes empató con Acassuso y no pudo meterse en zona de Reducido

Punto que cortó con las derrotas, pero no conformó

Los Andes cortó con cuatro derrotas consecutivas al igualar 0-0 contra Acassuso en el estadio Eduardo Gallardón, por la 27º fecha de la zona A de la Primera Nacional, pero estiró a seis la racha de partidos sin victorias y no pudo meterse en zona de Torneo Reducido.

A pesar de las suspensiones y lesiones, Los Andes hizo un partido correcto, convirtió en figura a Mariano Monllor pese a no tener un dominio sostenido de las acciones de juego, pero fue ampliamente merecedor de irse al entretiempo en ganancia.

Buena presentación del joven Tobías Modlin, que no le pesó el debut, siendo una de las piezas de desequilibrio del ataque. Sergio Benet jugó con dos laterales bien adelantados y tres centrales buscando hacer ancha la cancha con desbordes para lastimar a Acassuso.

Gabriel Carrasco erró un gol increíble.

Los Andes contó con un remate de Peter Grance, un tiro libre en el palo de Sergio Ortiz que del rebote erró de manera increíble Gabriel Carrasco y un cabezazo de Franco Rodríguez que sacó el arquero.

La expulsión condicionó a Los Andes

El Milrayitas siguió insistiendo, con empuje, buscando abrir una defensa dura. Pero el Chino Monllor clausuró su arco, primero sacando un frentazo de Fernández Colombo y luego un remate de Tobías Modlin que Camilo Viganoni no pudo empujar va a la red.

Esa búsqueda se rompió con la expulsión de Sergio Ortiz –dos amarillas en cinco minutos-, que le dio vida a Acassuso que, por primera vez en la noche, atacó sobre el arco de Sebastián López.

Fue allí cuando el arquero de Los Andes no quiso ser menos que su rival y con dos manotazos salvó los remates de Ramiro Reynoso y Alex Ruiz, que evitaron que Acassuso se lleva demasiado premio.

Empate entre dos equipos necesitados. Los Andes cayó al 10º puesto, pero está a dos puntos del Reducido; Acassuso lleva 11 sin victorias y continúa en zona de descenso junto a Defensores de Belgrano.