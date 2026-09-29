El contundente pedido de Ana Oertlinger, ex de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo , exfutbolista y que luego armó su banda de rock Barrio Viejo , había ingresado de urgencia el jueves por la noche Hospital Municipal de Llavallol derrame pleural en el pulmón derecho. Luego siguió su internación en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande.

En medio de la preocupación por el estado de salud de Daniel Osvaldo, Ana Oertlinger, expareja del exfutbolista y madre de Gianluca, su hijo mayor de 19 años, publicó un mensaje en sus redes sociales y pidió respeto a los medios.

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“A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar”, expresó Ana Oertlinger en su cuenta de X.

Luego, remarcó: “Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”.

Ana Oertlinger fue la primera en exponer en su momento a Daniel Osvaldo por la falta de pago de la cuota alimentaria de su hijo. Estuvo enfrentada con Jimena Barón, otra ex de Daniel Osvaldo, luego ambas propiciaron el vínculo entre sus hijos.

La salud de Daniel Osvaldo

En Puro Show, en El Trece, Fernanda Iglesias reveló que el origen de sus problemas de salud surge de su “vida nocturna con alcohol, excesos y sexo sin protección”.

“Les voy a contar todo porque es bastante información. Voy a empezar por el principio”, adelantó la panelista del ciclo de espectáculos. Fernanda Iglesias contó que “Daniel Osvaldo empezó a sentir un dolor en la zona de las costillas y no le dio importancia”.

“Estuvo 15 días con ese dolor, hasta que empezó a subirle la fiebre, empezó a tener transpiración nocturna, mucho más dolor, y fue a hacerse ver al Hospital de Llavallol”, explicó la panelista de El Trece.

Fernanda Iglesias aseguró que Daniel Osvaldo “está evolucionando bien". "Entonces yo pregunté por qué viene esto, por qué se produce esta infección. La respuesta es vida nocturna, o sea, todo lo que hay en la vida nocturna: alcohol, excesos, sexo sin protección, un montón de cosas. Y lo que hay que pensar, que se están haciendo estudios que todavía no hay resultados, es en alguna enfermedad inmunodepresora. O sea, él no tiene defensas, por eso se le produce esta infección".