Un italiano en Lomas de Zamora se atrevió al "desafío de la pizza" y se volvió viral

El italiano se atrevió al desafío de la pizza en Lomas y se viralizó en las redes.

¿Creés que un argentino puede imitar la pizza italiana? Ese fue el desafío que encaró Riccardo Tafuro al visitar Lomas de Zamora. Subió su experiencia a las redes y se sorprendió de la repercusión del video que tuvo casi un millón de visualizaciones en TikTok .

Riccardo nació en Milano y desde que está en Argentina decidió recorrer los barrios, las culturas y las costumbres de cada zona. Lomas de Zamora es un lugar más que conocido por él ya que muchas veces llegó para mostrar la parte céntrica y además conoció las canchas de Banfield, Los Andes y Temperley.

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Pero aún no había incursionado en el tema de la gastronomía a la hora de crear contenido para sus redes. "Esto surgió porque estaba con una amiga en Lomas y me comentó sobre un lugar que hace las pizzas con el estilo italiano, entonces sin mucho debate de por medio fuimos y filmamos el desafío", contó sobre la espontaneidad del video.

Ambos se acercaron a la pizzería en una noche muy fría y comenzaron a filmar todo el trayecto hasta el desafío lo que se convirtió en un video que tiene dos partes.

Un desafío inesperado en el centro de Lomas de Zamora

Cuando llegaron pidieron la pizza napolitana que imita a la que se vende y es originaria de Nápoles y a pesar de las dudas que tenía Riccardo, enseguida comprobó la similitud. "Lo que tiene este estilo de pizza que son muchos menos gramos de masa de como se como acá que es la pizza al molde y me realmente me sorprendió el resultado que es lo que se ve en el video", explicó.

Hace un año y medio que Riccardo se instaló en el país donde actualmente trabaja como productor teatral y dicta clases de italiano en formato virtual. Asegura que va a volver a Italia para visitar a su mamá, pero luego va a regresar.

"Mis ganas de conocer este país me surgen a través de amigos argentinos que conocí en Europa. Por ellos, decidí viajar a Buenos Aires y quedé fascinado. La primera vez fue una visita, pero cuando me fui lo único en lo que pensaba era en volver. Así que ahorré y saqué un pasaje de ida para quedarme y disfrutar", relató sobre lo que siente por el país que adoptó como propio.

Riccardo hace contenido en sus redes sobre las tradiciones, la cultura y los barrios de Argentina.

Los videos que sube a sus redes siempre reflejan la cultura, las costumbres, el ritual futbolero y ahora la gastronomía: "No pensé que el video de la pizza iba a explotar tanto, no fue un canje, ni una publicidad, simplemente se me ocurrió granarme mientras degustaba la pizza en Lomas y en principio cuestiono lo que iba a consumir, pero después hago mi devolución como italiano", relató sobre lo sucedido en Lomas.

Entre las reflexiones que hace Riccardo en el video llama la atención que habla de la muzzarella que es muy distinta a la que se consume en Argentina: "La muzzarella italiana es fresca y se consume en el mismo día. Por eso, lo que más extraño es volver a comer la muzzarella de mi país que es muy distinta a la que de acá porque entiendo que la elaboración es distinta".

Su vuelta a Italia y lo que sueña para su futuro

En unos pocos días, Riccardo va a volver a su país porque su mamá lo extraña mucho y él a ella, pero confirmó que vuelve porque está más que establecido en Buenos Aires. "Me voy por un casamiento y para ver a mi mamá, pero retorno porque estoy muy contento acá. Hace poco comencé a dictar las clases de italiano online y tengo un grupo de alumnos muy federal porque son de distintas provincias de Argentina", contó.

Lo de las clases es un gran incentivo porque enseguida se hizo de muchos alumnos, porque según contó Riccardo no hay tantos profesores nativos como él. "Tengo gente de todos lados de las provincias como Salta y de la Provincia de Buenos Aires como Chivilcoy", expresó.

Sobre su futuro contó que le gustaría seguir como productor teatral porque le permite viajar en las giras y conocer pueblos que no son tan turístico y también reforzar con más alumnos las clases de italiano online.

"No me gusta estar atado a un lugar, quiero viajar y en alguna oportunidad también crear contenido de distintos lugares de Argentina", aseguró convencido de lo que quiere.

Su preferencia por Lomas

Respecto a Lomas que es uno de los lugares que visita muy seguido adelantó que estará en el clásico Temperley-Los Andes cubriendo y armando reel sobre lo que sucede en el medio de la hinchada del Celeste ya que en el anterior partido estuvo junto a la gente del Mil Rayitas.

"Me gusta ir a los clásicos y vivirlos con cada hinchada", confirmó respecto al próximo contenido que subirá a sus redes: @tafu.arg o en tiktok.com/@tafu.arg

Mirá el video que se viralizó: