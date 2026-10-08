Cuándo será el casamiento de lvana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich.

Confirmaron que lvana Figueiras y el exfutbolista de Banfield Darío Cvitanich formalizarán su relación en el Registro Civil a poco más de un año de blanquear su romance y luego de algunas idas y vueltas en la relación. Incluso el casamiento tiene fecha confirmada.

Darío Cvitanich comenzó la relación la modelo y empresaria luego de su escandalosa separación de Chechu Bonelli, luego de estar juntos 14 años y con tres hijas en común.

Casamiento, con fecha confirmada La primicia salió a la luz en LAM, donde Karina Iavícoli aportó los primeros detalles del casamiento de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. La noticia fue confirmada mientras la modelo y el exfutbolista disfrutaban de la despedida de Lionel Messi en el Monumental.

"El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío. Será una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, donde vive la madre de Ivana", aseguró Karina Iavícoli en LAM. La organización del evento ya estaría en marcha y promete reunir a un numeroso grupo familiares y amigos de ambos.

Dario Cvitanich e Ivana Figueiras, rumbo al casamiento. El romance se confirmó en septiembre de 2025, en un clima convulsionado por la ruptura de Darío Cvitanich con Chechu Bonelli, la mamá de sus hijas, quien manifestó públicamente que no esperaba ese final de la relación.

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