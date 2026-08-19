La Iglesia y los medios de comunicación: charla con la "monjita murguera" en Banfield

La "monjita murguera" le viene dando una impronta social a la iglesia.

En el marco de las actividades organizadas por el grupo Juan Vázquez, de los Sectores de la Acción Católica Argentina en la Diócesis de Lomas de Zamora , se realizará la charla “La Iglesia y los medios de comunicación” , que tendrá como invitada a la hermana Agostina Amado, integrante de la Congregación Hermanas Mercedarias del Niño Jesús.

La religiosa se hizo conocida en redes sociales como la “monjita murguera”, a partir de la difusión de videos y reels en los que combina su vida religiosa con contenidos vinculados a la música, la murga y distintas expresiones de comunicación en las nuevas plataformas digitales.

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Durante el encuentro, Agostina Amado compartirá su experiencia y reflexionará sobre las redes sociales y las nuevas plataformas como espacios de comunicación, así como sobre las distintas maneras de utilizarlas para transmitir mensajes de fe, experiencias y contenidos que puedan generar cercanía con nuevas audiencias.

La actividad se realizará el próximo sábado 22 de agosto, de 16 a 18, en la Parroquia Santa Teresita, ubicada en Tucumán 1690, Banfield.

El encuentro será gratuito, sin inscripción previa y con ingreso por orden de llegada. Para conocer más sobre la actividad, se pueden consultar las redes sociales de Sectores Juan Vázquez y de Agostina Amado.