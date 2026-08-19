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19 de agosto de 2026
Bajo la lupa.

La Iglesia y los medios de comunicación: charla con la "monjita murguera" en Banfield

Acción Católica Argentina realizará una charla con la reconocida hermana Agostina Amado en la Iglesia Santa Teresita de Banfield.

La monjita murguera le viene dando una impronta social a la iglesia.&nbsp;

La "monjita murguera" le viene dando una impronta social a la iglesia. 

En el marco de las actividades organizadas por el grupo Juan Vázquez, de los Sectores de la Acción Católica Argentina en la Diócesis de Lomas de Zamora, se realizará la charla “La Iglesia y los medios de comunicación”, que tendrá como invitada a la hermana Agostina Amado, integrante de la Congregación Hermanas Mercedarias del Niño Jesús.

Incipiente influencer de la Iglesia

La religiosa se hizo conocida en redes sociales como la “monjita murguera”, a partir de la difusión de videos y reels en los que combina su vida religiosa con contenidos vinculados a la música, la murga y distintas expresiones de comunicación en las nuevas plataformas digitales.

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Durante el encuentro, Agostina Amado compartirá su experiencia y reflexionará sobre las redes sociales y las nuevas plataformas como espacios de comunicación, así como sobre las distintas maneras de utilizarlas para transmitir mensajes de fe, experiencias y contenidos que puedan generar cercanía con nuevas audiencias.

La actividad se realizará el próximo sábado 22 de agosto, de 16 a 18, en la Parroquia Santa Teresita, ubicada en Tucumán 1690, Banfield.

El encuentro será gratuito, sin inscripción previa y con ingreso por orden de llegada. Para conocer más sobre la actividad, se pueden consultar las redes sociales de Sectores Juan Vázquez y de Agostina Amado.

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