Los problemas de Lanús de cara al partido ante Argentinos Juniors

Después de la derrota ante Independiente, Lanús afrontará el lunes un cruce clave ante Argentinos Juniors por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional , pero lo hará con el equipo diezmado y eso es un problema para el entrenador Mauricio Pellegrino .

La derrota ante el Rojo en la Fortaleza dejó el saldo de dos bajas en la mitad de cancha y eso es una complicación de cara a lo que viene, ya que el entrenador no podrá contar con tres de los habituales titulares y eso lo obligará hacer varios retoques.

A la baja por lesión de Agustín Medina , quien se perdió los últimos dos partidos por una lesión muscular, Pellegrino sumó dos nuevas bajas: Ramiro Carrera , expulsado en el encuentro ante el Rojo, y Agustín Cardozo , que se retiró lesionado y según las palabras del DT estará "varios días" afuera del equipo.

Por este motivo, el entrenador granate no podrá contar con tres de los habituales titulares en la mitad de la cancha y deberá rearmar ese sector para afrontar el próximo partido.

Las ideas que tiene Mauricio Pellegrino para el próximo partido de Lanús

Facundo Sánchez aparece como la primera opción para acompañar a Felipe Peña Biafore en el centro de la cancha en lugar de Cardozo, aunque el DT podría sorprender con debut de algún juvenil. También podría significar el regreso de Raúl Loaiza después de la grave lesión que lo tuvo dos años afuera de las canchas, aunque solo sería para sumar algunos minutos en el primer equipo.

La baja de Carrera, en tanto, es la que más preocupaciones genera porque, sin Marcelino Moreno, el entrenador Mauricio Pellegrino sigue sin encontrar el futbolista que sea el nexo entre los volantes y la referencia de área. Por eso, sin el ex Atlético Tucumán, no un reemplazante fijo así que podría probar con Franco Watson o Lucas Besozzi.