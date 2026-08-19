La verdad sobre la situación de Mauricio Asenjo en Los Andes

Una de las postales que dejó el clásico del Sur entre Los Andes y Temperley fue la discusión que Mauricio Asenjo protagonizó con un grupo de allegados del Milrayitas después que fuera expulsado en el inicio del segundo tiempo, abriéndole la puerta a muchas versiones de cara a lo que resta de la Primera Nacional .

Una de las más fuertes que circuló en las últimas horas estuvo vinculada con la salida del delantero en medio de un clima de tensión, ya que fue uno de los apuntados por el grupo de hinchas que esperó al plantel en la puerta del estadio Eduardo Gallardón tras la derrota en Turdera.

Endemoniado. La sana costumbre de Hauche de convertirle goles a Los Andes con la camiseta de Temperley

Todo esto encendió varias alarmas de cara a lo que viene, fundamentalmente después del duro posteo de su hermana en las redes sociales, pero desde la dirigencia de Los Andes fueron claros al respecto y ante la consulta de Diario La Unión desmintieron las versiones que circularon en las últimas horas.

“No hay nada de eso”, recalcaron sobre la posible rescisión de contrato del delantero mendocino, quien lleva siete goles y una asistencia en lo que va de la actual temporada de la segunda categoría del fútbol argentino.

Mauricio Asenjo lleva 7 goles este año con Los Andes.

Por eso, para dar por terminado el tema y dejar atrás estas horas de turbulencia, desde el club aclararon que Mauricio Asenjo estuvo presente en el entrenamiento de este martes en el inicio de la semana y subrayaron que la práctica transcurrió con “total normalidad” tras lo que fue la derrota en el clásico ante el Gasolero.

Los Andes volvió a los entrenamientos y piensa en lo que viene

Después de lo que se vivió el domingo y que abrió la puerta a diferentes versiones, teniendo a Asenjo en el centro de la escena por varias horas, Los Andes cambió el chip y retomó los trabajos con la cabeza puesta en el duelo ante Chaco For Ever en condición de visitante. “Todo está normal y trabajando para revertir esta situación”, aclararon desde el club.

“El plantel estaba dolido por la derrota en el clásico, pero se entrenó normalmente. Se sacaron las conclusiones del último partido, como se hace siempre, y pusieron la mira en lo que viene. El cuerpo técnico ya está trabajando para revertir esta situación y volver a tener el nivel que supo a tener el equipo”, detallaron sobre cómo fue el primer día de entrenamiento del Milrayitas.