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18 de agosto de 2026
Susto y drama.

Explotó un transformador en Temperley y dejó al barrio sin luz

Ocurrió frente a la Plaza Colón de Temperley. Los vecinos piden una pronta solución a Edesur, ya que quedaron a oscuras.

Defensa Civil y la Policía, en el lugar de la explosión.

Defensa Civil y la Policía, en el lugar de la explosión.

La explosión de un transformador dejó a un barrio sin luz en la localidad de Temperley. Hay un operativo en el lugar y los vecinos piden una pronta solución a Edesur.

El incidente ocurrió frente a la Plaza Colón, en el cruce de las calles Álzaga y José Martí. Los vecinos del barrio sintieron un fuerte estruendo que los asustó. No tardaron en darse cuenta que el ruido provenía de un transformador que había entrado en cortocircuito.

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Un barrio sin luz tras la explosión

La Polic&iacute;a cort&oacute; la calle frente a la Plaza Col&oacute;n, en Temperley.

La Policía cortó la calle frente a la Plaza Colón, en Temperley.

En el lugar intervino un patrullero de la Policía de la jurisdicción junto a personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora. Enseguida precintaron el lugar para que nadie pasara por la zona afectada.

Desde Defensa Civil elevaron el reclamo a Edesur para que una cuadrilla pase a reparar el desperfecto. El problema es que cayó la noche y el barrio quedó a oscuras, justo en el momento que mucha gente volvía de su trabajo o de hacer compras.

Vecinos de la zona piden una pronta solución de Edesur, ya que en el suelo quedó parte del transformados y algunos cables. Además, los aisladores de cerámica se rompieron por la explosión.

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