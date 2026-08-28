Los Scouts de Lomas de Zamora celebrarán 30 años de las asociaciones y 118 de escultismo

iEl movimiento scout tendrá el sábado 5 de septiembre una jornada especial en Lomas de Zamora de 9 a 12, scouts de distintas agrupaciones de la zona se encontrarán en el Microestadio del Parque de Lomas "Eva Perón" para celebrar los 30 años de las asociaciones y los 118 años de Escultismo.
La actividad será en el microestadio, ubicado en Arrotea 2407, y reunirá a integrantes de Scouts de Argentina Zona 43 que abarca la región sudoeste del Gran Buenos Ares y de ADISCA Lomas de Zamora, la Asociación Diocesana de Scouts Católicos, en una mañana pensada para compartir experiencias, reencontrarse y poner en valor la historia construida a lo largo de los años.
Uno de los momentos de la jornada será el tradicional intercambio de pañuelos e insignias, elementos que forman parte de la identidad scout y que permiten generar vínculos entre integrantes de diferentes grupos y ramas.
La celebración llega en un año significativo para el movimiento; en Lomas distintos grupos continúan sosteniendo las actividades, encuentros y espacios de formación para niños y jóvenes desde los 7 años hasta los 21, transmitiendo valores como el compañerismo, el servicio y el compromiso con la comunidad.
Sábado 5 de septiembre desde las 9 en el Parque Lomas.
Una invitación a seguir sirviendo a la comunidad de Lomas
También se encuentra abierta la convocatoria para los Rovers, que son jóvenes entre 17 y 21 años que forman parte de la mayor rama del movimiento scout, que quieran participar como voluntarios en "Lomas Corre en Comunidad".
La jornada será el domingo 13 de septiembre de 8 a 13, en la Plaza Grigera; los voluntarios colaborarán en los untos de hidratación y en el stand con donaciones. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre, como parte de una nueva propuesta de servicio a la comunidad.
Rovers que quieran participar como voluntarios en "Lomas Corre en Comunidad".