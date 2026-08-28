viernes 28 de agosto de 2026
Escribinos
28 de agosto de 2026
Aniversario.

Los Scouts de Lomas de Zamora celebrarán 30 años de las asociaciones y 118 de escultismo

nScouts de Argentina Zona 43 y ADISCA se reunirán el sábado 5 en el Microestadio del Parque Lomas para una jornada de celebración, encuentro e intercambio.

Será el sábado 5 en el Microestadio del Parque Lomas para una jornada de celebración.

Será el sábado 5 en el Microestadio del Parque Lomas para una jornada de celebración.

La actividad será en el microestadio, ubicado en Arrotea 2407, y reunirá a integrantes de Scouts de Argentina Zona 43 que abarca la región sudoeste del Gran Buenos Ares y de ADISCA Lomas de Zamora, la Asociación Diocesana de Scouts Católicos, en una mañana pensada para compartir experiencias, reencontrarse y poner en valor la historia construida a lo largo de los años.

Lee además
Patricia Rodríguez, investigadora de Lomas de Zamora, dará una charla en Chile.
Historia local.

Una investigadora de Lomas llevará las memorias de los años 70 a Chile
Más de 150 vecinos de Lomas de Zamora participaron de las fiestas patronales.
Conmemoración.

Así fue la procesión y misa en honor a Ceferino Namuncurá en Lomas

Uno de los momentos de la jornada será el tradicional intercambio de pañuelos e insignias, elementos que forman parte de la identidad scout y que permiten generar vínculos entre integrantes de diferentes grupos y ramas.

La celebración llega en un año significativo para el movimiento; en Lomas distintos grupos continúan sosteniendo las actividades, encuentros y espacios de formación para niños y jóvenes desde los 7 años hasta los 21, transmitiendo valores como el compañerismo, el servicio y el compromiso con la comunidad.

Una invitación a seguir sirviendo a la comunidad de Lomas

También se encuentra abierta la convocatoria para los Rovers, que son jóvenes entre 17 y 21 años que forman parte de la mayor rama del movimiento scout, que quieran participar como voluntarios en "Lomas Corre en Comunidad".

La jornada será el domingo 13 de septiembre de 8 a 13, en la Plaza Grigera; los voluntarios colaborarán en los untos de hidratación y en el stand con donaciones. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre, como parte de una nueva propuesta de servicio a la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Una investigadora de Lomas llevará las memorias de los años 70 a Chile

Así fue la procesión y misa en honor a Ceferino Namuncurá en Lomas

Día de la Radio: el recuerdo del pionero lomense Carlos Rossi

Así cayó la gitana prófuga: seguía haciendo "trabajos espirituales" en Salta

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Van a destacar en Banfield a las mujeres que llevaron a la música en lo más alto con sus composiciones. 
Innovador.

El Conservatorio Julián Aguirre destacará a mujeres que dejaron su huella en la música

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tini Stoessel y su familia.  video
Los detalles.

Sacan a la luz cómo es el acuerdo que negocian Tini Stoessel y su familia