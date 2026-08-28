Los Scouts de Lomas de Zamora celebrarán 30 años de las asociaciones y 118 de escultismo

Será el sábado 5 en el Microestadio del Parque Lomas para una jornada de celebración.

iEl movimiento scout tendrá el sábado 5 de septiembre una jornada especial en Lomas de Zamora de 9 a 12, scouts de distintas agrupaciones de la zona se encontrarán en el Microestadio del Parque de Lomas "Eva Perón" para celebrar los 30 años de las asociaciones y los 118 años de Escultismo .

La actividad será en el microestadio, ubicado en Arrotea 2407, y reunirá a integrantes de Scouts de Argentina Zona 43 que abarca la región sudoeste del Gran Buenos Ares y de ADISCA Lomas de Zamora, la Asociación Diocesana de Scouts Católicos , en una mañana pensada para compartir experiencias, reencontrarse y poner en valor la historia construida a lo largo de los años.

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Uno de los momentos de la jornada será el tradicional intercambio de pañuelos e insignias, elementos que forman parte de la identidad scout y que permiten generar vínculos entre integrantes de diferentes grupos y ramas.

La celebración llega en un año significativo para el movimiento; en Lomas distintos grupos continúan sosteniendo las actividades, encuentros y espacios de formación para niños y jóvenes desde los 7 años hasta los 21, transmitiendo valores como el compañerismo, el servicio y el compromiso con la comunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zona 43 - Scouts de Argentina (@zona43.saac) Sábado 5 de septiembre desde las 9 en el Parque Lomas.

Una invitación a seguir sirviendo a la comunidad de Lomas

También se encuentra abierta la convocatoria para los Rovers, que son jóvenes entre 17 y 21 años que forman parte de la mayor rama del movimiento scout, que quieran participar como voluntarios en "Lomas Corre en Comunidad".

La jornada será el domingo 13 de septiembre de 8 a 13, en la Plaza Grigera; los voluntarios colaborarán en los untos de hidratación y en el stand con donaciones. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre, como parte de una nueva propuesta de servicio a la comunidad.