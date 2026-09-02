Salario mínimo: el Gobierno definió aumentos escalonados hasta abril de 2027

El salario mínimo tendrá ocho aumentos mensuales desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027, según una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El Gobierno nacional estableció una nueva escala para el salario mínimo , que pasará de los $376.600 vigentes hasta agosto a $437.000 en abril de 2027.

Los incrementos serán aplicados de manera progresiva durante ocho meses y también modificarán el valor correspondiente por hora. La actualización fue definida por el Gobierno luego de que representantes sindicales y empresarios no alcanzaran un acuerdo durante la reunión del Consejo del Salario del 28 de agosto.

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La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 4/2026, firmada por Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La actualización alcanzará a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos estatales que actúen como empleadores.

Cuánto será el salario mínimo

Septiembre 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

$383.800 mensuales y $1.919 por hora. Octubre 2026: $391.200 y $1.956 por hora.

$391.200 y $1.956 por hora. Noviembre 2026: $398.800 y $1.994 por hora.

$398.800 y $1.994 por hora. Diciembre 2026: $406.400 y $2.032 por hora.

$406.400 y $2.032 por hora. Enero 2027: $414.200 y $2.071 por hora.

$414.200 y $2.071 por hora. Febrero 2027: $422.000 y $2.110 por hora.

$422.000 y $2.110 por hora. Marzo 2027: $429.600 y $2.148 por hora.

$429.600 y $2.148 por hora. Abril 2027: $437.000 y $2.185 por hora.

En total, el salario mínimo tendrá un incremento de $60.400 entre agosto de 2026 y abril de 2027.

La situación es crítica. El Salario Mínimo cayó más del 40% y cubre apenas la mitad de la canasta de indigencia. Según un informe del centro CIFRA - CTA, es la mayor pérdida real de haber básico en década: se necesitas seis horas de trabajo para comprar un kilo de carne.

Qué pasó en la negociación

La nueva escala fue definida de manera unilateral después de que fracasara la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empleadores. En la sesión plenaria del 28 de agosto hubo intercambio de propuestas, pero las partes no llegaron a un consenso.

El ajuste se produce además en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. Según un cálculo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

La resolución también modificó el esquema de la prestación por desempleo. El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual registrada durante los seis meses previos al cese laboral.

Además, la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100% de ese mismo valor.