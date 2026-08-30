domingo 30 de agosto de 2026
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30 de agosto de 2026
Pronóstico.

Se viene una semana de "veranito" en Lomas con máximas de hasta 22°

Recién al finalizar la semana podrían bajar las marcas térmicas y regresar un poco el clima frío, en lo que serían los últimos días del invierno en Lomas.

Clima de primavera-verano en Lomas de Zamora y alrededores.

Clima de primavera-verano en Lomas de Zamora y alrededores.

La continuidad de un “veranito” atípico en esta época del año se espera para este semana en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, las temperaturas rozarán o superarán los 20°, más allá que en algunos casos se registren mañanas con clima fresco.

Recién al finalizar la semana podrían bajar las marcas térmicas y regresar un poco el frío, en lo que serían los últimos días del invierno.

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Para este domingo se espera cielo algo a mayormente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 21°, por lo que será la jornada más fría de toda la semana.

El lunes se prevé cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del este rotando al sudeste y nuevamente al este y las marcas térmicas irán de los 12° a los 20°. Para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 9° y los 19°.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del noroeste cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.

Cómo sigue el clima en el cierre de la semana

En tanto, el jueves se prevé cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 11° a los 18°. Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del sur cambiando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 6° y los 16°.

Por su parte, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al sur, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°.

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