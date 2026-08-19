miércoles 19 de agosto de 2026
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19 de agosto de 2026
Se armó.

El furioso descargo de Cande Ruggeri tras las acusaciones de Flor Vigna

Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri se había querido meter en la cama de Nico Occhiato, en tiempos en los que el conductor era su novio.

Cande Ruggeri le contestó a Flor Vigna.&nbsp;

Cande Ruggeri le contestó a Flor Vigna. 

Cande Ruggeri quedó en el centro de la escena después de que Flor Vigna, mientras está participando en el reality La Casa de los Famosos México, recordara una vieja anécdota y la señalara por haber intentado levantarse a Nico Occhiato.

Según relató la cantante con lujo de detalles, en aquel momento Nico Occhiato, por entonces su novio, había viajado a Disney junto a Cande Ruggeri.

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Ambos habían participado de viajes vinculados a una empresa de fiestas de 15 años y en ese contexto se habrían producido los hechos. Incluso, Flor Vigna dijo que Cande Ruggeri se quiso meter en la cama de Nico Occhiato.

El descargo de Cande Ruggeri

Ante la cantidad de comentarios y versiones que comenzaron a circular, Cande Ruggeri decidió romper el silencio y publicó una serie de historias en Instagram para dar su versión de los hechos.

“Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así”, aseguró la influencer, que aclaró que decidió hablar por respeto a su familia, a su marido y a su hija.

“Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, sostuvo Cande Ruggeri.

Cande Ruggeri contra Flor Vigna.

Cande Ruggeri contra Flor Vigna.

También explicó además que el episodio al que se hizo referencia habría ocurrido durante un viaje que realizó junto a otras personas. “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela”, afirmó, en referencia a la situación que había quedado en el centro de la polémica.

“Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, enfatizó la hija de Oscar Ruggeri. “Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, expresó.

Remarcó que se trata de una historia ocurrida “hace muchísimo tiempo atrás” y que su intención era hacer un descargo breve para ponerle un punto final. “Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”, explicó.

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