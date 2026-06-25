El Conurban Yoga regresa al Parque de Lomas: las propuestas gratuitas

Cada edición en el Parque de Lomas incrementa la comunidad de las personas que apuntan al bienestar mental, físico y emocional.

La cuarta edición del Conurban Yoga llega una vez más al Parque de Lomas este domingo de 10 a 18 con entrada libre y gratuita , con la premisa de asistir para entregarse a cada una de las variadas prácticas y actividades que apuntan a hacer un alto en el apuro cotidiano para trabajar en el bienestar físico, emocional y mental.

En el Estadio Chico del Parque ubicado en Molita Arrotea 2295, se va a disfrutar de la jornada que cada año se realiza en el marco del Día Internacional del Yoga que se celebra cada 21 de junio y para en este festejo se podrá disfrutar de la jornada extensa que además de contar con distintas clases, también habrá una feria con unos 20 emprendedores con temática y rubros dedicadas al mundo del yoga y a las terapias alternativas.

Mariel González es quien fundó estos encuentros que se hacen una vez al año gracias al apoyo de la Agencia de Deportes Lomas y al Municipio. Ella es profesora y formadora en yoga, además cuenta con su propio espacio: Dhyana Yoga . "Personalmente es una bendición volver a salir del espacio de yoga y poder llevar la práctica a la comunidad, a la conciencia colectiva y generar redes, entramado social que tanto hace falta", marcó.

Todo lo que se podrá hacer durante la jornada en el Parque de Lomas

El encuentro de este año estará lleno de clases de yoga, música, danza y gastronomía ya que contarán con un chef que estará ofreciendo alimentos naturales. "Con este evento siempre intentamos que se lleven herramientas que aporten salud tanto física, mental y emocional", aseguró la creadora del Conurban Yoga.

Hatha Yoga, Danza Clásica de India, Kirtans y Mantras, Tantra Yoga, Yoga de la Voz, Yoga Dinámico, Pranayamas y Meditación, Static Dance, y Jam de Acroyoga Vincular, será parte de la jornada en la que se recomienda llevar ropa cómoda, mat, manta o colchoneta para la práctica y el equipo de mate para disfrutar del lugar.

Conurban Yoga Mariel González es profesora y formadora de instructores de Yoga y quien organiza cada uno de los encuentros gratuitos en el Parque de Lomas.

"Vamos a potenciarnos en la meditación, en lo espiritual y en lo esencial para cada uno", detalló la profesora de Yoga, Mariel.

Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de almorzar en el espacio cerrado gracias a una propuesta gastronómica que se abrirá partir de las 13, para luego seguir con las distintas actividades. "Vamos a hacer un corte para que la gente pueda comer platos calientes", explicó Mariel.

Un encuentro que aporta salud mental, física y emocional

Desde la primera edición del Conurban Yoga, se prioriza la energía, la paz mental para enfrentar la vida cotidiana. Este encuentro es el bálsamo necesario para parar por unas horas, despejar mente, cuerpo y alma, recargar energías para seguir adelante.

"Estamos inmersos en un mundo donde hay crisis, problemáticas a nivel global y por eso en estos momentos está muy difícil llevar la vida diaria, la vida económica", recalcó Mariel sobre la importancia de parar un rato, respirar profundo y hacer algo por uno mismo.

Conurban Yoga Una jornada para compartir en comunidad. Este domingo de 10 a 18 en Molina Arrotea 2295, Lomas.

El Conurban Yoga se realiza con un gran esfuerzo y por la comunidad que ya lo adoptó, pero también para los que nunca fueron y quieran conocer de qué se trata. "Estamos volviendo a armar este encuentro felices de seguir sosteniendo espacios de paz, de bien y de salud", concluyó la profesora y formadora de instructores de Yoga en Lomas y en distintas localidades que junto a su equipo están al frente de la organización de estos eventos dedicados al fortalecer la comunidad de las prácticas saludables.