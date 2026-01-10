sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026
Internada.

Se complicó el estado de salud de la joven atropellada en Budge junto a su pareja

La joven está fuera de peligro, pero a raíz de las heridas, tuvo que ser operada en el Hospital Gandulfo. Mientras tanto, el acusado sigue sin ser identificado.

La joven atropellada fue embestida por un automovilista que se fugó.

La joven atropellada en Ingeniero Budge permanece internada en el Hospital Gandulfo, donde tuvo que ser operada en las últimas horas, a raíz de complicaciones en su salud por el fuerte choque ocurrido el miércoles pasado, cuando viajaba en moto junto a su pareja.

"Le hicieron nuevamente una tomografía y le salió que tenía una fisura en un pulmón y una de las costillas dañadas. Tuvo que entrar de urgencia a quirófano para colocarle un sistema y pueda largar el aire que tenía", contó a La Unión Gabriela Díaz, hermana de Micaela Díaz, la víctima.

La joven de 24 años está fuera de peligro, pero permanece bajo observación, mientras que su novio, de la misma edad, había sido trasladado tras el siniestro vial al Hospital de Llavallol, donde fue dado de alta a las pocas horas.

Ambos fueron embestidos por el conductor de un auto, cuyo conductor nunca detuvo su marcha y se fugó del lugar en vez de asistirlos, y permanece sin ser identificado.

Mujer atropellada
El auto que embisti&oacute; a la joven&nbsp;atropellada en Budge junto a su pareja.

Choque y fuga en Ingeniero Budge

El siniestro vial ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 21 horas, en la esquina de Escobar y Bustos. Allí asistieron los servicios de emergencias para atender a los jóvenes motociclistas.

Según explicó Gabriela a este medio, el automovilista que los embistió se fugó y nadie sabe quién es. Sin embargo, su hermana logró reconocer un Peugeot modelo 308, de color negro, con vidrios polarizados.

Para poder identificar al hombre al volante que embistió a los motociclistas, piden la colaboración de testigos, y el aporte de las cámaras de seguridad de la zona.

Con el correr de las horas, vecinos del barrio aportaron varios videos que muestran la presencia del vehículo. No obstante, en las imágenes no se puede apreciar la patente del mismo.

