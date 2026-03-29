Fernando Brandán, el héroe de Temperley contra Los Andes: "Esto se festeja hasta..."

Brandán acaba de convertir el gol de la victoria de Temperley en el clásico. Fernando Brandán le dio el triunfo a Temperley sobre Los Andes.

En un final de película, Fernando Brandán se convirtió en el héroe de la victoria de Temperley sobre Los Andes en el Eduardo Gallardón. Cuando parecía que terminaban empatados y nada más podía suceder, apareció Lorenzo Monti con un centro al corazón del área y el Vikingo saltó más que todos en el área chica para el delirio del Gasolero.

Fue la revancha de Fernando Brandán. En diálogo con La Unión, el atacante había confesado durante la semana: "Tengo los mejores recuerdos con esta camiseta, pero los resultados no fueron los mejores contra Los Andes. Me tocó hacer un gol en el 2013, después nos empataron sobre el final y acá perdimos. Lo positivo es que el fútbol da revancha". De esa manera, el "enano mágico" iba con esperanzas de poder quebrar la mala racha de Temperley ante Los Andes de los últimos años.

Fernando Brandán, del deseo al sueño hecho realidad Durante el partido ante Los Andes, el atacante no tuvo grandes chances para abrir el marcador. La más clara para Temperley en el encuentro la había tenido Facundo Kruger, pero Daniel Franco salvó sobre la línea. En el segundo tiempo, el Gasolero sufrió, aguantó con Ezequiel Mastrolía en el arco, llegó el penal errado de Mauricio Asenjo y el delirio fue completo con Brandán encabezando los festejos de un triunfo inolvidable.

"Siempre uno intuye, así que llegó esta vez la pelota y estoy muy contento. Esto se festeja hasta mañana", aseguró Brandán al término del encuentro. Es que para el futbolista de 36 años, esta fue su revancha y la de todo Temperley para acortar el historial, que ahora lo tiene a Los Andes dominando pero con 7 de ventaja.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atletico Temperley (@temperleyok) Un cumpleaños que será recordado por siempre Fernando Brandán cumplió 36 años el pasado viernes. En la previa del partido, visualizaba un triunfo en el Gallardón, tal cual terminó sucediendo. "Da lo mismo ganar por goleada o sobre el final. Me imagino el domingo festejando mi cumpleaños y un triunfo de Temperley", había pronosticado durante la semana en los entrenamientos de Temperley en el Alfredo Beranger. Y ese sueño se cumplió. Ahora, puede soñar despierto y festejar con todo el pueblo Gasolero. Ya quedó en la historia, tras convertir un gol agónico, en el clásico ante Los Andes. El cumpleaños perfecto para Brandán. Ahora, llegó el momento de festejar y de ilusionarse con Temperley peleando en los primeros puestos en la Primera Nacional. Además, Brandán prometió tatuarse si ganaba el clásico ante Los Andes. Llegó el momento de cumplir con la promesa. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Union (@launiondiario)

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