Protagonistas de Temperley y Los Andes que dejaron una huella imborrable

Los Andes y Temperley o Temperley y Los Andes . Miles de historias merecen ser contadas para los dos equipos que vivirán su clásico este domingo. Se volverán a enfrentar después de 7 años y es por ello que a la hora de rememorar protagonistas que han dejado su huella, tanto el Gasolero como el Milrayitas saben de eso.

Jugadores que vistieron ambas camisetas y fueron protagonistas tanto en el Eduardo Gallardón como en el Alfredo Beranger. En Lomas de Zamora o en Turdera para el delirio de los fanáticos.

La primera victoria del Milrayitas. Los Andes quebró la mala racha con el debut soñado de Ortiz

Ahora. Los Andes cortó la malaria, le ganó a Ferro y llega en alza al clásico

Una de las máximas glorias de Temperley es, sin dudas, Alejo Escos. Era un centrocampista talentoso que fue parte del Gasolero en el ascenso a Primera División en 1974. Disputó 199 partidos con la camiseta de Temperley y convirtió 32 goles. Fue una de las figuras estelares del Celeste durante la década del 70, al destacarse por su técnica y amor por el club.

Además, tuvo participaciones destacadas en los clásicos ante Los Andes . En 1966 integró el equipo que vapuleó a Los Andes por 6 a 0 en el Eduardo Gallardón, la máxima goleada del Gasolero sobre el Milrayitas en su estadio. Hoy radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, fundó una escuela de fútbol que se llama Temperley.

Pablo Caballero fue otro de los futbolistas que dejó su huella jugando para Temperley ante Los Andes. Vistió la camiseta del Gasolero entre el 2004 y el 2007, donde convirtió 31 goles en 108 partidos disputados. También, jugó en Los Andes en el 2004, antes de llegar a Temperley y en el Milrayitas anotó 5 goles en 15 partidos.

Jorge Ginarte, el hacedor de ascensos con Los Andes y Temperley

Sin dudas, el gran protagonista que fue amado en Temperley y Los Andes fue Jorge Ginarte. El Gordo surgió de la cantera del Gasolero y debutó en 1960, y previo a un paso por Huracán, después pasó al conjunto de Lomas de Zamora para jugar en Primera División. Pero no solo fue eso, porque también dirigió a ambos.

Inició su carrera como entrenador en Turdera, dirigió al plantel que terminó ascendiendo a la A en el 74. Sin embargo, luego de una larga trayectoria en el ascenso y el exterior, logró su máximo objetivo con el Milrayitas, dónde dejó un gran recuerdo e incluso una de las tribunas hoy lleva su nombre, en el 2000: subir a la máxima categoría.

De la historia más reciente, los jugadores que se destacan son: Felipe De Sagastizábal, Gastón Losa, Leandro De Muner, Ezequiel Cérica y Mauro Pajón. Entre los directores técnicos, surgen los nombres de Rodolfo Della Picca y Anibal Biggeri.

los andes y temperley Jugadores que vistieron las camisetas de Los Andes y Temperley.

Otros nombres importantes que pasaron por Los Andes y Temperley

La lista es impresionante. Cerca de cumplirse el clásico número 100, ya que se llevan disputados 98 y con los dos que se jugarán en esta temporada se llegará a esa suma. Si bien son demasiados, vale la pena repasarlos y saber de sus historias jugando para el Gasolero y el Milrayitas.

Héctor Acevedo, Horacio Agostinelli, José Luis Aguirre, Daniel Arrivillaga, Jorge Balanda, Donaldo Barba, Marcelo Blanco, Marcelo Bottari, Pablo Caballero, Jorge Cabrera, Ricardo Camarotti, Marcelo Choppa, Damián Cirillo, Esteban Corbalán, Jorge Cordero, Vicente Durá, Jorge Cragno, Carlos De Marta, Oscar Del Castillo, Jorge Diz, Luis Escobedo, Alejo Escos, Carlos Fernández, Daniel Fernández, Claudio Filosa, Héctor Frontini, Arístides Galeazzi, Oscar Giorgi, Maximiliano Gómez, Héctor González, Pablo González, Juan Carlos Goñi, José Gorognano, Jorge Grosso, Cristian Guaita, Alberto Iviglia, Oscar Larretchart, Enrique Longhini, Héctor López, Juan Carlos Lucero, Antonio Mercuri, Héctor Minitti, Carlos Pandolfi, Ariel Paolorossi, Pedro Patti, Daniel Pérez, José Félix Pérez, Ricardo Scialino, Jorge Stranges, Rogelio Suárez, Raúl Valsecchi, Horacio Vañasco, José Néstor Villegas, Ricardo Wisniewski, Agustín Allione, Ezequiel Gallegos, Juan Pablo Segovia y Ezequiel Cérica.

Jugadores de ayer, hoy y siempre. Dejaron su huella en el corazón de cada fanático de Temperley o Los Andes, o simplemente cruzaron de vereda sin pena ni gloria. Algunos amados, otros odiados, pero siempre recordados. Historias de Gasoleros y Milrayitas en la previa de otro clásico.