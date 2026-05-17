Lanús, con fecha confirmada para la Copa Argentina

La Copa Argentina fijó como objetivo completar el cuadro de 16avos. de final antes del comienzo del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio para, a su finalización comenzar con los octavos de final. El partido de Lanús - Instituto de Córdoba ya tiene fecha.

Se manejaban tres alternativas, siempre después de la participación de Lanús en la fase de grupos de la Copa Libertadores . El Granate y la Gloria se enfrentarán el sábado 30 de mayo. Quedaron descartados el domingo 31 y lunes 1º de junio.

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A determinación de la organización del torneo queda por resolver el escenario y horario. Si bien se espera la confirmación oficial, Rosario sería la sede para la disputa del partido. El estadio: el Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, o el Gigante de Arroyito, de Rosario Central. Un punto medio para ambos.

Lanús eliminó a Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero por 4-1 en el estadio Ciudad de Caseros. Fue hace casi cuatro meses, el pasado 19 de enero, con goles de Marcelino Moreno -2-, Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmám, en contra . Israel Roldán el empate transitorio.

Estadios de Newell's y Central El Coloso o el Gigante será sede para Lanús.

Por su parte, Instituto de Córdoba derrotó por 2-0 a Atlanta, con tantos de Leonel Galeano, en contra, y Alex Luna. Quién pase a 8vos. de final enfrentará a Platense, que eliminó a los cordobeses de Argentino de Monte Maíz (1-0) y a San Martín de San Juan (0-0 y 4-3 por penales), en el estadio Alfredo Beranger.

Otros cruces de Copa Argentina

Miércoles 20/5: Talleres de Córdoba-Atlético Tucumán (a las 17, en Newell’s).

Viernes 22/5: Unión de Santa Fe-Independiente (a las 20, en Newell’s).

Sábado 30/5: Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Belgrano de Córdoba.

Domingo 31/5: Racing Club-Defensa y Justicia.

Sábado 6/6: San Lorenzo-Deportivo Riestra.

Quedan por reprogramar: Sarmiento de Junín-Boca Juniors, River Plate-Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza-Tigre, Estudiantes de La Plata-Rosario Central y Barracas Central-Huracán.

Foco en la Copa Libertadores

El equipo de Mauricio Pellegrino tiene dos partidos clave por la Copa Libertadores. Este miércoles 20, visitará en Ecuador a Liga de Quito y el martes 26 recibirá a Mirassol, de Brasil. Cuatro días después de definir su suerte a nivel continental se medirá contra Instituto de Córdoba por la Copa Argentina.

La delegación Granate viajará este lunes a las 15 rumbo a Quito, con llegada a las 20.05, para el miércoles enfrentar al Albo en los 2.800 metros de altura del estadio Rodrigo Paz Delgado, popularmente conocido como Casa Blanca. El martes llevará a cabo un entrenamiento en el club Sociedad Deportiva Aucas.