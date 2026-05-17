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17 de mayo de 2026
Cierre de semestre.

Lanús, con fecha confirmada para la Copa Argentina

Por los 16avos. de final, Lanús enfrentará a Instituto. El ganador se medirá con Platense. El Granate primero tiene dos partidos clave por Copa Libertadores.

Lanús tiene fecha para la Copa Argentina.

Lanús tiene fecha para la Copa Argentina.

La Copa Argentina fijó como objetivo completar el cuadro de 16avos. de final antes del comienzo del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio para, a su finalización comenzar con los octavos de final. El partido de Lanús-Instituto de Córdoba ya tiene fecha.

Se manejaban tres alternativas, siempre después de la participación de Lanús en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Granate y la Gloria se enfrentarán el sábado 30 de mayo. Quedaron descartados el domingo 31 y lunes 1º de junio.

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A determinación de la organización del torneo queda por resolver el escenario y horario. Si bien se espera la confirmación oficial, Rosario sería la sede para la disputa del partido. El estadio: el Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, o el Gigante de Arroyito, de Rosario Central. Un punto medio para ambos.

Cómo llegan Lanús e Instituto

Lanús eliminó a Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero por 4-1 en el estadio Ciudad de Caseros. Fue hace casi cuatro meses, el pasado 19 de enero, con goles de Marcelino Moreno -2-, Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmám, en contra. Israel Roldán el empate transitorio.

Estadios de Newell's y Central
El Coloso o el Gigante ser&aacute; sede para Lan&uacute;s.

El Coloso o el Gigante será sede para Lanús.

Por su parte, Instituto de Córdoba derrotó por 2-0 a Atlanta, con tantos de Leonel Galeano, en contra, y Alex Luna. Quién pase a 8vos. de final enfrentará a Platense, que eliminó a los cordobeses de Argentino de Monte Maíz (1-0) y a San Martín de San Juan (0-0 y 4-3 por penales), en el estadio Alfredo Beranger.

Otros cruces de Copa Argentina

Miércoles 20/5: Talleres de Córdoba-Atlético Tucumán (a las 17, en Newell’s).

Viernes 22/5: Unión de Santa Fe-Independiente (a las 20, en Newell’s).

Sábado 30/5: Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Belgrano de Córdoba.

Domingo 31/5: Racing Club-Defensa y Justicia.

Sábado 6/6: San Lorenzo-Deportivo Riestra.

Quedan por reprogramar: Sarmiento de Junín-Boca Juniors, River Plate-Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza-Tigre, Estudiantes de La Plata-Rosario Central y Barracas Central-Huracán.

Foco en la Copa Libertadores

El equipo de Mauricio Pellegrino tiene dos partidos clave por la Copa Libertadores. Este miércoles 20, visitará en Ecuador a Liga de Quito y el martes 26 recibirá a Mirassol, de Brasil. Cuatro días después de definir su suerte a nivel continental se medirá contra Instituto de Córdoba por la Copa Argentina.

La delegación Granate viajará este lunes a las 15 rumbo a Quito, con llegada a las 20.05, para el miércoles enfrentar al Albo en los 2.800 metros de altura del estadio Rodrigo Paz Delgado, popularmente conocido como Casa Blanca. El martes llevará a cabo un entrenamiento en el club Sociedad Deportiva Aucas.

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